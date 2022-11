Centimeter-bøder: Pisseirriterende

- Horsens har for år tilbage haft et dårligt ry (på grund af fængslet, red).

- Nu skal vi ikke til at have et dårligt ry på grund af det her.

Har dropper Horsens

Sådan siger Horsens citychef Michael Kongsmark til TVSyd, der i weekenden bragte en historie om P-bøder, der for de fleste, forekommer ret tarvelige.

For Apcoa/Europark-vagterne i byen har tilsyneladende jagtet biler, der holdt nogle få centimeter ud over båsene - båse, der vel at mærke ikke er markeret i alle fire sider. Og nu vil citychefen tage en 'snak' med de P-selskaber, der opererer i byen.

Fri for P-regler

Men noget tyder på, at citychefen er en smule for sent ude. Læser man i de godt 100 kommentarer, der er skrevet på TVSyds Facebook-profil, så har Horsens allerede mistet kunder på grund af p-regimet:

- Handler aldrig i Horsens af samme grund, skriver Birgitte C. således og Kim T. er på samme linje:

- Vi handler en del i Tørring og Brædstrup. Så er vi fri for alle de p-regler incl. eventuelle bøder.

Horsens - kun hvis det er absolut nødvendigt

- Har droppet Horsens som handelsby, skriver Kim, mens Rikke G. - som skriver at hun og manden også har fået en centimeter-bøde for 'p udenfor bås...pga. 10 cm - har skåret Horsens besøg ned til minimum:

- Vi handler fremover kun i Horsens ved absolut nødvendighed, skriver Rikke, men hvad tænker du?