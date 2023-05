Charles' kæmpediamant provokerer

- Diamanten skal tilbage til Sydafrika.

- Den er et tegn på stolthed - og vores arv og vores kultur.

- Det afrikanske folk er begyndt at indse, at afkolonisering ikke kun handler om at folk får friheder, men også at det tilbage, der er blevet stjålet fra os.

Afrikas Stjerne er på 530.2 karat. Foto: Royal Collection Trust

En konge med en stjålet diamant?

Sådan siger den sydafrikanske advokat og menneskerettighedsaktivist Mothusi Kamanga til Al-Jazeera.com om kæmpediamanten 'Afrikas stjerne', der glimter i det 340 år gamle scepter Kong Charles skal rumstere med til kroningen i morgen. En diamant, der ifølge Scottish Daily Express har en nutidsværdi på svimlende 380 millioner kroner.

Det er sceptret nederst i billedet - med diamanten i toppen. Foto: Royal Collection Trust

For diamanten, der udover tilnavnet Afrikas Stjerne, hedder Cullinan I, blev ifølge Den britiske royale samling, fundet i 1905 cirka 35 kilometer fra Pretoria i Sydafrika.

8000 har skrevet under

Stenen, der vejede 3.025 karat, blev i første omgang opkaldt efter Thomas Cullinan, formanden for Premier (Transvaal) Diamond Mining Company, og derpå foræret til Edward VII i 1907 efter Boerkrigen. Tre mand brugte otte måneder på at skære den ud i ni dele, og den største - Afrikas Stjerne - er stadig den største hvide diamant i verden, praler den kongelige samling.

Ikke særlig royalt

Men nu er der altså folk i Sydafrika, der bruger Charles' kroning til at kræve den 503 karat store sten retur. Al-Jazeera skriver, at 8000 foreløbig har støttet advokaten med deres underskrift:

- Så kongen vil altså stå og vise en stjålet diamant frem?

- Det er da ikke så royalt - faktisk afskyeligt, skriver Sinkamba P. i en Facebook-kommentar hos Reuters,men hvad siger du?