Charter-mareridt: En åbenlys fejl

Ja tak, tænkte Niels da han fandt en dejlig afbudsrejse til Kreta for to til lige over 6000 kr for to uger. Men så fik hanen mail fra selskabet

- Hej.

- Forleden var jeg på nettet for at kigge efter afbudsrejse.

- Jeg havde læst og hørt i medierne, at de var billige på grund af det varme vejr, der er i Danmark.

- Gik så ind på en side, der hedder last minute charter og fandt rejsen til Kreta.

- 14 dage all inclusive til 2049 kr pr person.

Alt var i orden og betalt



Sådan indleder Niels F. et brev til nationen! om at tro, at man har gjort en god handel – og så blive slemt skuffet. For Niels ringede først til kæreste og hørte, om hun kunne få ferie. Så talte med kollegerne, om de kunne tage hans vagter, fordi han ikke havde ferie. Så fik han byttet rundt, og endelig fik han købt rejsen. Men så gik det helt galt.

Hans brev – som nationen! har bedt Sun Charter om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Det blev i alt 6096 kr, og jeg betalte og ringede ind for at tjekke og den søde dame hjalp mig og fortalte at, alt var i orden og rejsen var betalt.

Den søde dame ønskede god rejse

- Hun ønskede os en rigtig god rejse, og jeg fortalte min kæreste, at vi skulle afsted.

- Men næste dag ser jeg så en mail om at rejsen er aflyst grundet fejl.

- Nu blev weekenden helt ødelagt og trist.

- Mandag blev jeg så ringet op af en repræsentant fra SunCharter, der forklarede, at de var i fulde ret til at aflyse rejsen, skriver Niels, der har fået pengene retur, men ikke synes at man kan behandle kunder på den måde.

Manuel tastefejl - manglede et ni-tal

nationen! har spurgt Sun Charter, om de virkelig mener, at fejlen er så åbenlys, nu hvor de selv telefonisk har bekræftet at alt var OK? Og om der er andre end Niels og kæresten, der har fået annulleret deres rejse. Og det svarer Sun Charter på sådan her:

- Vi har haft en telefonisk samtale med Niels og beklaget, at der i hans bestilling af rejse er sket en fejl i indlæsningen af priser.

- Da vi manuelt indtaster tal ind i systemet, så kan der desværre opstå fejl, selvom vi hver eneste dag ihærdigt strammer os an for at undgå det. Derfor tager vi også forbehold for trykfejl i vores betingelser.

Den skulle have kostet 20.499 for to uger

- 14 dage på det 4-stjernede hotel med all inclusive skulle have kostet 20.499,-, men er ved en fejl indlæst til en pris på 2049,-.

- Vi fik rettet fejlen hurtigst muligt og tog kontakt pr mail til Niels og informerede om situationen.

- Lørdag ringede Niels til vores weekendteam og udtrykte utilfredshed med annulleringen samt et ønske om at tale med en overordnet, så mandag morgen ringede vi til Niels for at forklare grunden til annulleringen mere dybdegående.

Det mener vi er åbenlyst forkert

- Ja, vi mener at fejlen er åbenlys, da andre værelsestyper på samme hotel, på samme dato ligger ca 18.000,- højere i pris end det pågældende værelse.

- Sammenligner man med ugen inden og ugen efter på samme hotel, samme værelsestype, ser man den samme store forskel i pris.

- En typisk afbudsrejse ved os vil være prissat til extra lav pris med et spænd på 1 uge til 14 dage. Niels har bestilt en rejse med afrejsedato 23-07-2023, altså med en måned til afrejse på bestillingsdagen.

Det er jo absolut højsæson

- Afrejse datoen ligger i uge 29, som betragtes som den absolutte højsæson og dermed også traditionelt og historisk set til andre priser end lavsæson.

- Vi mener derfor at have ret til at annullere, da tilbuddet i så betragtelig grad er fejlagtigt, baseret på ovenstående informationer.

Nyt tilbud i nyt prisleje på vej

- Der er ikke noget vi hellere vil, end at sende Niels og hans familie afsted på en dejlig ferie, men det skal naturligt matche både vores produktionsniveau og ikke mindst være markedssvarende, hvilket dette ikke er.

- Jeg vil endnu engang understrege at vi overfor Niels har beklaget fejlen og ulejligheden og vi er i skrivende stund i gang med at sammensætte et nyt tilbud, dog i et lidt andet prisleje, skriver Sun Charter, men hvad tror du?