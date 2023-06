Charter-mareridt fortsætter: Alanya?

Niels og kæresten fik annulleret den to-ugers rejse rejse til Kreta, de fandt på nettet til 6000 kr. Den var for billig, lød begrundelsen fra Sun Charter, der nu er vendt retur med et nyt forslag

- Hej.

- Så fik jeg i dag et tilbud fra Sun Charter.

- Vi kan få en uge i Alanya, Tyrkiet.

- I uge 28, hvor vi ikke har ferie!

Uge 30 og 31 på Kreta for 6000

Sådan skriver Niels F. i dag til nationen! om den ferie han og kæresten glædede sig til at holde sammen. Og den nedtur de fik, da selskabet annullerede den rejse, de i første omgang havde købt for 6000 kr, fordi den med Sun Charters ord var i 'betragtelig grad ...fejlagtig'.

For selskabet lovede efter nationens! henvendelse, at komme med et nyt tilbud - ganske vist i et 'lidt andet prisleje' - til det skuffede kærestepar. Et tilbud, de dog lige nu ikke ser ud til at kunne bruge:

Uge 28 i Alanya for 12400

- Vores oprindelige rejseplan var 14 dage.

- På Kreta! I uge 30 og 31.

- Vi har ingen mulighed for at sige ja til dette tilbud (til Alanya), da vi ikke kan få ferie fra vores job, skriver Niels, der stadig er utilfreds med hele sagen.

Mere end 20.000 nationen! læsere deltog i debatten om den annullerede rejse, og flertallet på 61 procent forventede faktisk også at Niels ville ende med at sige nej til Sun Chartes nye tilbud, men hvad siger du?