Cheanne rystet over kolleger: De opfordrer jo unge til at tage stoffer

Københavnske unge kan i fremtiden få tjekket deres stoffer for urenheder eller høje stofkoncentrationer i et mobilt laboratorium. Cheanne Nielsen fra DF er komplet uenig

- Sig mig, hvornår begyndte man at sidestille farlige eksperimenter med narkotika ude i byen med den første øl hjemme hos mor og far?

- Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling med dertil hørende klakørkorps tuder os ørerne fulde med budskabet: 'Det handler om at redde liv'.

- Ja netop! Og hvordan gør vi dét?

- Ved at bilde unge påvirkelige mennesker ind, at man kan gradbøje risikoen for at dø fra bytur til bytur? Eller ved konsekvent at minde de unge om, hvad de udmærket ved?

- At der ER en risiko ved at indtage de ulovlige stoffer med ordene: 'Så hold jer fra stoffer, punktum!'.

Politikerne siger ja til at unge har narko i hænderne

Sådan indleder Cheanne Nielsen, folketingskandidat og suppleant i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti, et brev til nationen! om den i hendes øjne komplet besynderlige og farlige holdning, hendes kolleger på Københavns Rådhus har i spørgsmålet om et stof-kontrol-tilbud til unge. I går var hun på talerstolen for at slå et kraftigt slag for, at børn slet ikke skal i nærheden af hårde stoffer på deres bytur. Og hun håber at hendes opråb kan skabe så meget debat, de andre partier i borgerrepræsentationen, vil ændre deres holdning:

- Om lidt begynder budgetforhandlingerne for 2019, og politikerne har vedtaget, at unge mennesker skal have lov til at have narko i hænderne og få testet deres feststoffer. Uden konsekvens. Uden politiet stopper dem. Uden de bliver frataget deres euforiserende møg. Og uden at vide, om de overlever.

Stoffet er rent - så er samvittigheden det også

- Man føler sig overbevist om, at en specialiseret mobil enhed, der tester pulveret, der intet kendskab har til den unges tærskel, eventuelle medicinindtag, fysiske helbred, mentale tilstand eller erfaring med euforiserende stoffer i øvrigt, kan sende et lige-om-lidt narkotikapåvirket ungt menneske ud i nattelivet med god samvittighed. ”For stoffet var jo rent”.

- Hvad er det for noget at lære de unge, at de muligvis kan slippe afsted med alt, hvad der strider mod ordentlig opdragelse? Selv når de kan dø af det? Det er allerede sket for flere teenagere.

De unge skal lære at sige nej

- Der skal ikke eksperimenteres, hverken af unge mennesker eller af voksne politikere, når det drejer sig om feststoffer. Politiet siger nej. Dansk Folkeparti siger nej. Det er dét, vi skal lære de unge. At sige nej. Hver gang, skriver Cheanne, men til TV2Lorry forklarer den radikale politiker Karen Melchior, hvorfor hun mener at det er en god ide at give de unge mulighed for at få testet deres stoffer:

Virkeligheden er at borgerne tager stoffer

- Vi har gennem de sidste 30-40 år forsøgt at få folk til at stoppe med at tage stoffer. Det er ikke lykkes endnu.

- Det er vigtigere for mig, at vi får reduceret skaderne hos de mennesker, som tager stoffer, end at have en idelogisk krig mod stoffer, som ikke håndterer den virkelighed, mange københavnske borgere lever i, siger hun.

afst.stof-kontrol