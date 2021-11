Chef har lært at sige tak

Lego-medarbejderne har knoklet - og det vil ejerne gerne sige tak for med tre ekstra fridage i slutningen af året. Så kan de fleste holde fri i de to sidste uger af 2021.

- Interessant, at en virksomhed, der tilgodeser sine ansatte igen og igen, skaber gode resultater.

- Om det er optjente fridage eller økonomisk bonus.

- Godt gået, Lego.

6,3 milliarder - bare i første halvår

Sådan skriver Niels N . i en kommentar på Finans.dks Facebook-profil om de tre ekstra fridage, Legos medarbejdere får foræret af ejerne efter et år, der igen ligner rekord. I rekordåret 2020 var resultatet nemlig 9,9 milliarder - og første halvår af 2021 viser endnu mere fremgang, da omsætningen er vokset med 46 pct. til 23 mia. kr., og et resultat efter skat på 6,3 mia. kr.

Det vil ejerfamilien anerkende

- 2021 har været et ekstraordinært år for Lego-koncernen, og vores dedikerede medarbejdere har arbejdet utrolig hårdt for at bringe Lego ud til flere familier verden over.

- Det har ejerfamilien ønsket at anerkende og takke medarbejderne for med tre ekstra fridage i slutningen af året, så de fleste har mulighed for at holde fri i de to sidste uger af 2021, skriver Legos globale pressechef, Benjamin Hjorth, således til Finans, og det var godt, han gjorde det, for Niels er ikke den eneste, der er begejstret:

- Sådan, Lego.

- Det betaler sig at vise sit personale, at man sætter pris på dem.

- Jeg er selv ansat i et firma, der gør det samme.

- Pengene/fridagene er helt sikkert givet godt ud, skriver Niels.

Medarbejdere får største bonus nogensinde

I Bestseller får de ansatte en ekstra månedsløn i bonus i år, og Jysk giver 14.500 kr. i snit til medabejderne. Der er også penge på vej til Legos medarbejdere, men de bliver først udbetalt med april-lønnen.