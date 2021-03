Chef tog ekstra tørn på fridag - og fik vaccine

- I Rødovre Kommune venter vi i personalet i hjemmeplejen fortsat på at blive indkaldt til vaccine.

- Det samme gør de sårbare ældre med multiple sygdomme, hvis de altså ikke modtager både personlig- og praktisk hjælp.

- Samtidig har vi ansatte fået bekræftet, at en chef og tre ledere alle har modtaget den meget efterspurgte vaccine fra Pfizer.

- For alle fire gælder, at de ikke er i plejen.

Forrykt

Sådan lyder de første sætninger i et forarget brev, nationen! har modtaget fra en medarbejder i hjemmeplejen i Rødovre – en medarbejder, der i stil med hospitalsansatte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd ikke synes, det er i orden, at de kolde hænder springer over i køen.

Sygeplejersker til direktører: Bullshit

Direktøren fik vaccine: Rengøringsdamen fik ikk'

Medarbejderen ønsker af hensyn til sit job og forhold til ledelse og kolleger at være anonym (nationen! kender naturligvis navnet), men hen vil gerne have, at kommunen svarer officielt og offentligt på, hvorfor de har prioriteret vaccinerne, som de har gjort. Brevet – som Rødovre Kommune svare på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Vi er mange ansatte der undrer os

- En af dem, der har modtaget vaccine, går ovenikøbet på pension meget snart – og har endda haft sin sidste arbejdsdag og afholder nu ferie.

- Det er da forrykt, at en af de meget efterspurgte vacciner er gået til en på vej på pension.

Frontpersonale blev ikke tilkaldt

- Og hvis kommunen siger, at de kun tog vaccinen, for den ikke skulle gå til spilde, så er vi mange ansatte, der undrer os over, hvorfor vi i frontpersonalet ikke blev tilkaldt, skriver medarbejderen, og Rødovre Kommunes kommunaldirektør, Anders Agger, har sendt et meget grundigt svar til nationen!. Et svar, der ligner det, andre direktører har givet til medier, der har skrevet om ledere, der har modtaget vaccine, selv om de ikke stod på listen.

Først fik direktører vaccine - nu får de kæmpe skideballe

Direktør: Intet vaccine må gå til spilde

- Når vi har vaccineret på plejehjemmene i Rødovre, har vi givet vacciner til alle beboere og til alle de frontmedarbejdere, læger og de frivillige, der var der på dagen, og som ønskede at få vaccinen.

- Vi har også oprettet standby-lister med medarbejdere, der var hjemme, og som hurtigt kunne komme til vaccinestedet, hvis der var ekstra doser i hætterne.

- Det har som bekendt vist sig, at nogle vaccinehætter har indeholdt flere doser end forventet. I de tilfælde, hvor vi har haft doser i overskud, har vi gjort alt, hvad vi kan, for at få dem brugt, så intet går til spilde.

Så medarbejdere på arbejde fik de ekstra doser

- Det er vigtigt at understrege, at når vaccinen er trukket op, så skal den bruges inden for 30 minutter – ellers skal den kasseres.

- I de tilfælde, hvor der var ekstra doser i hætterne, har vi også vaccineret de medarbejdere, der var til stede.

Og lederne var også på arbejde

- Det gælder også de ledere på sundhedsområdet, der var på arbejde i forbindelse med, at beboerne blev vaccineret.

- Det har vi gjort for at udnytte de ekstra doser, der var i hætterne. Hvis vi ikke havde gjort det, ville vaccinen være gået til spilde.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at Rødovre Kommune har mange dygtige medarbejdere inden for pleje og omsorg, som gør en fantastisk indsats for vores ældre.

Ekstra Bladet jagter historier der forarger

- Fra kommunens side vil vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at de medarbejdere bliver tilbudt vaccine så hurtigt som muligt, skriver kommunaldirektør Anders Agger, der afslutningsvist gerne vil sige, at han anerkender Ekstra Bladets jagt på en corona-historie, der kan forarge ...

- Men jeg håber også, at du og I har forståelse for, at håndteringen af corona er en holdindsats og en kraftpræstation af alle ansatte, og det gælder ikke mindst på sundhedsområdet.

- Det vil være meget urimeligt, hvis der er enkeltpersoner blandt de ansatte på sundhedsområdet, som bliver trukket negativt frem på baggrund af anonym kritik og ukorrekte rygter.

Men de omtalte ledere var mødt ind på en fridag

- I Rødovre havde vi samtidigt med den første vaccinationsrunde et konkret udbrud på et af vores plejehjem, hvor mange medarbejdere var syge.

- Vi var derfor ude og finde folk, som kunne træde til ekstraordinært på en søndag, hvor der skulle vaccineres.

- Der var som altid flere, der meldte sig, herunder ledere fra hjemmeplejen.

- De meldte sig og tog en ekstra tørn på deres normale fridag - vel at mærke uden at vide, at der ville være vacciner til overs til dem.

- De fortjener et klap på skulderen for den indsats – ikke at blive udskammet i Ekstra Bladet, skriver direktøren, men hvad tænker du?