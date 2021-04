Chefen gør os bange: Bruger ikke mundbind

Hvordan ville du have det med at arbejde tæt sammen med én, der hverken bærer mundbind eller visir? nationen! har fået brev fra to supermarkedsmedarbejdere.

- Vi arbejder i en Fakta på Amager. Fornylig har vi fået nye chefer, men …. den ene nægter at bære mundbind i butikken.

- Hun siger hun er fritaget.

- Hun fortæller at hun får det dårligt, og at det fremkalder eksem. Vi har flere gange foreslået om hun så ville kunne bære et visir, uden at få det dårligt.

- Her er det så også et blankt nej.

Nu spreder det sig

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra to Fakta-medarbejdere, der ønsker at være anonyme, da de skriver om deres arbejdsplads og gerne vil beholde deres arbejde (nationen! kender selvfølgelig deres navne).

De to synes nemlig, at det de, kollegerne og kunderne er udsat for, er så forkert, at det skal ud. De synes faktisk det er farligt.

Ekstra Bladet har tidligere kunne afsløre, at mundbind i supermarkedet indeholdt flere bakterier end det tilladte.

nationen! har derfor bedt COOP – der ejer Fakta – om at svare på, hvad deres interne regler er for medarbejdere, der ikke bærer mundbind. Og om de kan sige, hvor mange medarbejdere, der gerne må arbejde uden mundbind/visir. Deres svar kan du læse nedenfor – brevet fra de bekymrende medarbejdere fortsætter nemlig således:

Medarbejdere, medarbejdernes familie, og vores kunder

- Vi skal også høre på, at hun ikke tror på coronakrisen, og at hun ikke vil have vaccinen. Og det hele bare er et set up.

- Og nu er problemet vokset, så der er flere medarbejdere, der også er begyndt ikke at bære mundbind. Og chefen deler ’Jeg er fritaget fra brug af mundbind’- badges ud.

- Vi synes det udsætter en masse mennesker i en unødvendig fare. Medarbejdere, medarbejdernes familie, og vores kunder.

- Og vi ser det også som en stor problematik, da ca. halvdelen af de ansatte er i risikogruppen, og at der under 50 meter fra os ligger et større område med ældreboliger, hvor der bor omkring 870 beboere.

Vil ikke udsætte os selv

- Vi er sikre på at de ikke vil kunne overleve at få coronavirus, og vi vil heller ikke udsætte os selv, eller vores familie, bare fordi vores chef ikke tror på corona, skriver de to bange medarbejdere og COOP har læst brevet og sendt dette svar til nationen!:

Respekterer at nogen ikke kan bære visir/mundbind

- I Coop respekterer vi i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger, at der kan være personer, der er undtaget fra at bære mundbind og visir.

- I den konkrete sag får vi nu en snak med de implicerede og finder en løsning, skriver COOP, men hvad siger du?