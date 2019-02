Chefer hviskede: Hun skal udnyttes

- Jeg har været på afklaringsydelse siden sommeren 2016, hvor jeg blev indlagt på Riiskov med en dyb depression, der gik hånd i hånd med stærk angst.

- Forud for min indlæggelse ligger syv år, hvor jeg passede min senildemente mor, der gik bort i sommeren 2012, samt et sideløbende, eksistentielt vildledende feberredningsforsøg på at styre udenom en privat konkurs under krisen.

Mere tempo på opvasken

Sådan indleder Jane D et brev til nationen! hun har kaldt 'Rapportering fra en gråzone på det danske arbejdsmarked'. For Jane har - som det fremgår - ikke fået job, selv om hun har gennemført tre praktik-forløb som gratis arbejdskraft. Og hun oplever heller ikke, at jobcenteret egentlig er interesseret i a hjælpe hende. hendes brev - som du gerne må dele på Facebook, så det når bredt ud - fortsætter nemlig således:

- På vej op af den trappe, der fører tilbage til fast ansættelse, som lægen viste mig et billede af i sin tid, har jeg blandt andet arbejdet som opvasker i en børnehave med min kandidatgrad gemt langt væk under forklædet.

- Her fik jeg hele tiden besked på at arbejde hurtigere, hurtigere, hurtigere, så den pågældende arbejdsplads kunne få mere for hvad? Ikke pengene ihvertfald. De fik mig jo kvit og frit uden et medfølgende ansvar for senere ansættelse.

Syg af mobning: Dennis sku' sige 'god morgen' TRE gange før kollega svarede

Min angst blussede op

- Under mit tredje praktikforløb på et sprogcenter stødte jeg på en mur af hidtil uovertruffen ignorance tilsat nedladende kommentarerer fra svage sjæle, der tilsyneladende ikke kan styre deres trang til at træde på et menneske, der befinder sig i en sårbar situation.

- Min angst blussede op i fuldt flor, hvilket den har det med at gøre, når jeg ikke kan finde meningen med tilværelsen, hvorefter min mand kørte mig ud til Psykiatrisk Skadestue med en ny depression.

- De tog godt imod mig, og da jeg klagede min nød, fortalte den venlige unge mand os, at vi bare skulle vide, hvor mange mennesker der finder vej til Psykiatrisk Hospital, efter mødet med sygedagpengesystemet i Danmark.

Vi har det skidt i gråzonen

- Mine tre praktiksteder har jeg selv fundet. Det bedste, nogen jobkonsulent har haft at byde ind med under mit afklaringsforløb, er moralsk opbakning. Men hvad, den får jeg i forvejen både fra familie og venner - hvilket i øvrigt virker langt mere troværdigt, eftersom de ikke får løn for det.

- Det eneste, jeg er blevet afklaret omkring gennem de sidste to år, er, at de øverste trin på trappen fra sygedagpengesats til lønmodtagerindkomst mangler.

- Men hvem gider lægge en stige over hullet, når der ingen penge er i det?

- Det er jo ikke en Mount Everest ekspedition, det her, endskønt kløften mellem jobcentret og arbejdsmarkedet er tilsvarende afgrundsdyb.

- Næ, i stedet er det blevet en pinlig gråzone i det danske samfund.

- Og os, der er havnet i den, vi lider.

Se også: Kun tre krav: Sådan kan man tjene 20.000 og stadig få fuld kontanthjælp

Ingen talte med mig - jeg var jo bare praktikant

- Hvor mange ville synes om at holde pause i et otte kvadratmeter stort rum klemt inde mellem syv kollegaer, der ikke ænser en på 12. uge?

- Bare for at nævne et eksempel på den manglende tilknytning og isolation, jeg oplever som sygemeldt praktikant udsendt fra kommunen.

- Ved samtalen forud for et praktikophold, har jeg flere gange hørt chefer hviske ‘udnyttelse’ med store øjne og røde kinder. Jeg kan sagtens forstå dem.

- Det er da for godt til at være sandt, at man her i dagens Danmark kan få sig en gratis medarbejder i op til flere måneder.

- Afslutningen på praktikopholdet behøver chefen endda heller ikke bekymre sig om. Det tager kommunen sig nemlig af.

- De sender en beskæftigelsesvejleder af sted til den pågældende arbejdsplads når tiden er inde, og får bragt dét arbejdsforhold til ende.

- Jobbet som beskæftigelsesvejleder må i øvrigt være et af de nemmeste job her i verden.

Man har ingen rettigheder

- Man har en frygtsom og medgørlig person uden rettigheder foran sig og hele det danske velfærdssystem i ryggen. Til dem, der måtte lede efter en morale på denne fortælling, må jeg beklageligvis meddele: Den findes ikke.

- For jobcentret handler det om at få sygemeldte op i tid et vilkårligt sted, hvorefter man raskmeldes uden noget job.

- Hvor meningsfuldt synes I selv det er at kaste magtesløse mennesker i grams på denne måde?

- For de sygedagpengemodtagere, der ikke har smidt deres psykiske sårbarhed over bord endnu og som tilmed har mistet dagpengeretten, er det ihvertfald en total uholdbar løsning, der holder os fastlåst i vores psykiske udfordringer.

Snak med jeres praktikant-kollega

- Så spørg ind til jeres nye praktikant derude i virksomhederne, og følg op med en vedvarende løncheck i forlængelse af et succesfuldt praktikforløb; i stedet for at fortsætte med at vende ryggen til og lade den sygemeldte gå for lud og koldt vand.

- Hvem er det ellers, der bør skamme sig her?

- Da I fik ansvar i en chefstilling, var det vel også fordi, I var i stand til at tage hånd om Jeres nuværende og kommende medarbejdere.

- Hvorfor omfatter de sædvanlige tre måneders prøvetid i så fald ikke midlertidigt sygemeldte personer? Vi tilhører også menneske-racen, såfremt I skulle være i tvivl, slutter Jane, men hvad tænker du?