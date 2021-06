Cheføkonom: 'Vanvittigt dyk' og 'vilde tal'

- Jeg står hver eneste uge med 300-400 åbne stillinger, som skal besættes af vikarer og ufaglærte.

- Men de er svære at finde med lav arbejdsløshed og enorm efterspørgsel.

Vanvittige dyk

Sådan skriver Nima Astanehdost, der er adm direktør i rekrutteringsfirmaet Randstad til nationen! om det udbud af arbejdskraft i Danmark, der lige nu bliver mindre og mindre.

Hen over foråret er ledigheden nemlig faldet med cirka 40.000 personer. Det viser nye (og ikke-sæsonkorrigerede) tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Du har måske læst om plejehjem og cafe'er og hoteller, der ikke kan skaffe feriearbejdere, men der nu kun 132.177 personer meldt ledige i Danmark.

Det er godt 14.000 færre end for en måned siden. Maj er dermed endnu en måned med et dyk i antallet af ledige.

12.000 i marts og 14.000 i april

I april faldt antallet med omkring 14.000 personer, mens faldet lød på lidt over 12.000 i marts.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre kalder det ifølge Ritzau for 'nogle vanvittige dyk', der har været i ledigheden i de seneste måneder. Også selv om ledigheden typisk falder gennem foråret.

- Men i år er helt ekstraordinær, hvor genåbning og forårsoptimismen i dansk økonomi blomstrer efter en noget trist vinter.

- Siden midten af februar er antallet af danskere tilmeldt ledigheden drattet ned med mere end 42.000 personer.

42.000 er et vildt tal

- Det er et helt vildt tal, siger cheføkonomen og Nima Astanehdost kan meddele nationen!, at der - desværre for de danske arbejdsgivere - også er joboptur i Polen og Tyskland:

- Normalt ville mange kigge mod syd for at finde udenlandske arbejdskraft.

- Men vi kan ikke engang lokke nordtyskere eller polske folk til Danmark - der er nemlig også et enormt opsving sydpå, skriver han.

Hos Randstad er de fem mest hyppige ledige stillinger: Lagermedarbejder, Montagemedarbejder, Produktionsmedarbejder, Truckfører og Telemarketing- & kundeservice, men hvad tænker du?