Chefredaktør fik corona: Nu siger han tak

- Fantastisk at selv en chefredaktør formår at komme komme ud af brokkesygen i dette land.

- Af og til har jeg tænkt, hvad man egentlig bilder sig ind med alt den stupide kritik.

- Nej, jeg er ikke tilhænger af diktaturstat eller noget der ligner.

Set beundrende til fra sidelinjen

- Jeg er er stor tilhænger af demokrati, ytringsfrihed og alt dertil hører, men jeg har prøvet at være alvorlig syg - ikke af corona - og siden har jeg været fuld af taknemmelighed over, at jeg bor i et land med så høj grad af professionalisme, omsorg, viden og forskning.

- Og jeg har med beundring set til fra sidelinjen, hvordan vaccinen er blevet rullet ud, selv gledet igennem et hurtigt flow i en vaccinehal, fået det første stik, imens jeg blev mødt af smil og venlighed hele vejen igennem.

Selvfølgelig skal man være kritisk

Sådan skriver Karsten A i den suverænt mest populære af de kommentarer, der er skrevet på Politiken.dk til avisens coronasmittede chefredaktørs klumme om det system, der stod klar. I klummen - der har overskriften 'Chefredaktøren: Jeg har kritiseret coronaindsatsen. Lige indtil jeg selv blev smittet' - skriver han, at han har været særdeles kritisk over for både regeringens og sundhedsmyndighedernes håndtering af coronakrisen. Og klaget over for meget politisk kontrol, for få tests og for ringe kapacitet i sundhedsvæsnet. Men at han - da han i sidste uge blev smittet, og gik i selvisolation - nåede frem til erkendelse:

- På det personlige plan må jeg bare sige, at jeg som smittet patient mødte sundhedsmyndigheder, der ikke alene løste opgaven på forbilledlig vis.

Mødte en omsorg og blev fyldt med tryghed

- Jeg mødte en personlig omsorg og en udstrakt professionalisme, der fyldte mig med alt det, man som coronasmittet har allermest brug for: varme og tryghed, skriver chefredaktøren bl.a., og Karsten A - der har høstet 80 likes for sin kommentar til klummen, er langtfra den eneste, der glæder sig overen chefredaktør, der kan sige 'tak' til systemet:

- Selvfølgelig skal man være kritisk, men engang imellem at få øje på, hvad det faktisk er andre mennesker gør for en i velfærdsystemets navn, kunne det klæde debatten også at kunne mumle et tak.

Det er jo egentlig gået ganske glimrende

- Også en tak til politikerne, der igennem dette år selvfølgelig har fejlet, men også stået vagt og handlet 24-7 - og nej, jeg er ikke engang socialdemokrat - men ser i bagklogskabens klare lys, at det er jo egentlig er gået ganske glimrende i dette land og at vi har uendeligt meget at være taknemmelig for....Brok kan brede sig som en syge i sindet, skriver Karsten A, og Peter A - der har høstet 42 likes - skriver:

- Folk udtrykker ofte undren og overraskelse over den nærværende og gode behandling de får - for 'man hører jo så meget'…

- Det kan man jo så reflektere lidt over, skriver Peter A i en kommentar, der har fået 42 likes.

I sidste uge kunne en tænketanken ECFR offentliggøre en tvær-europæisk meningsmåling, der viste, at den danske befolkning er meget tilfredse med coronahåndteringen .