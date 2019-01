Chefredaktør til tørklæde-hidsige Bjarne: Du lever i et multikulturelt samfund

- Vågn op, 62-årige Føtex-kunde.

- Du lever i et nutidigt, multietnisk, multikulturelt, internationalt verdenssamfund, hvor det ikke er Føtex-kunder, der bestemmer, hvilken hovedbeklædning ekspedienter må bære.

Et samfund med dybere og dybere grøfter

- Hvis vi blander os og vil bestemme den slags, så får vi aldrig den integration, som vi ønsker os - og i øvrigt er dybt afhængige af.

- Vi får i stedet et samfund, hvor vi graver grøfterne endnu dybere og endnu farligere, end de er allerede.

Flertallet har ikke problemer med tørklæde-medarbejdere

Sådan skriver chefredaktøren på Randers Amtsavis i en leder om det 'nej', Bjarne L udbrød, da en tørklæde-klædt unge pige tilbød at hjælpe ham med at finde et cowboybukser i byens Føtex for nogle uger siden.

'Nej'-et har siden skabt heftig debat - alene på nationen! er der skrevet mere end 3000 kommentarer - og selv om ganske mange er enige med Bjarne, så er flertallet af de mere end 46.000 læsere, der har deltaget i afstemningen på Føtex og den tørklæde-klædte piges side, Varehuschefen forsvarede nemlig sin medarbejder, og bad Bjarne om at handle et andet sted:

Vil ikke betjenes af tørklæde-pige: Nu vil Føtex ikke have Bjarne som kunde

Kan det ik' være ligemeget hvad folk tror

- Hold da kæft en masse ballade om en lille ting.

- Kan det for helvede ikke være lige meget, hvad tro folk har, så længe folk opfører sig ordentligt og ikke prøver at stoppe det ned i halsen på os andre.

- Bjarne, du har for lidt at lave og hvis det er en trøst, fik du sikkert ødelagt pigens dag, skriver Michael J på Randers Amtsavis' Facebook-profil i en populær kommentar (67 likes), og på Ekstra Bladets Facebook har Michelle W høster mere end 1500 positive likes for sin kommentar:

Udlændinge kan åbenbart ikke gøre noget rigtigt

- Sååå... først vræler Danmark om, at alle udlændinge SKAL arbejde, da de nasser af samfundet..

- Når de så arbejder er det sku også et problem...! Du godeste...

- Fedt af Føtex, skriver Michelle.

Bjarne har også meldt sig på banen og i et læserbrev til Randers Amtsavis minder han både chefredaktøren og varehuschefen om, at Danmark har en en statsreligion:

- Måske skulle (man) afstå fra (at) fremme specielle totalitære ideologier og religioner.

- Hvorfor skal det være så svært for Føtex at anvise en ikke-tørklædeklædt ekspedient, spørger han, men hvad tænker du?

