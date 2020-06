Chok-åbning: Fleggaard først helt klar i morgen

- Folk mangler jo øl og sprut nu, og så er de ligeglade med smitte.

- Men at holde grænsen lukket til sommerferien ville nok være bedre.

Se også: Se Johns indkøbsliste: Skal handle for 4000 i Tyskland

Tysk politi: Danske statsborgere bliver ikke afvist

Sådan skriver Erling C. i en af de kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om en chokmelding fra de tyske myndigheder i dag, om at grænsen allerede er åben.

- Hvis en dansk statsborger kommer til den dansk-tyske landgrænse, bliver vedkommende ikke afvist.

- Så meget kan jeg sige, fortæller Torsten Tamm, pressetalsmand for tysk politi, til Radio4, og hos den store grænsekøbmand Fleggaard - som i den grad har mærket grænselukningen - er man klar. Men man er først helt klar fra i morgen:

Først mandag, så tirsdag, så nu

- Vi har seks butikker i drift lige nu, og de ti andre åbner i morgen.

- Der har været lidt usikkerhed om åbningen.

- Først hed det 15. juni, altså på mandag, så d16. juni, altså tirsdag, men vi er klar, siger direktør Lars Mose Iversen til nationen! og opfordrer alle kunder til at tjekke hjemmesiden for åbningstider på de forskellige butikker.

Tossede danskere burde i karantæne

- Der vil sikkert være mange tossede egoister, der nu tager derned og står i kø, i stedet for at støtte de danske butikker i denne tid.

- De burde jo 14 dage i karantæne, når de kommer ind i DK igen, som dem der tager på ferie, man kan lige så godt blive smittet lige over grænsen som i Spanien, skriver Kim N. i en af de andre kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-side, og skal man følge den danske rejsevejledning, der gælder lige nu (kl. 17.13 fredag), så han han ret.



Du opfordres kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage

Det er nemlig først fra mandag, at danskere slipper for at skulle i 'hjemmekarantæne', hvis de har været i Tyskland:

- Kommer du hjem fra rejse i udlandet, opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.



- Hvis man rejser til områder i Tyskland, Norge og Island, fra 15. juni uden for byer med et indbyggertal på over 750.000 i de omfattede lande og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med covid-19, så behøver man dog ikke at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, står der på coronasmitte.dk, men hvad tror du?

De får ikke lov at handle i Fleggaard