Chok i Flixbus: Havde ikke lyst til at sætte sig

- Hej.

- Turen i dag gik fra Århus til København - en chokerende tur med det private busselskab Flixbus.

- Vi var omkring 20 mennesker, hvis ikke mere, som stod og ventede på bussen ved stoppestedet på havnen i Århus.

Havde ikke lyst til at sætte sig

- Da vi kom ind i bussen sad der allerede mennesker som var samlet op i Århus Vest.

- Man blev meget utryg, og havde ikke lyst til at sætte sig nogen steder, fordi der allerede sad en person på inderste sæde.

Sådan indleder Kenny G et brev til nationen! om offentlig transport i en corona-tid – og den måde Flixbus pakker deres busser på for tiden.

Ekstra rengøring og to tomme sæderækker

nationen! har derfor bedt Flixbus om at kommentere brevet, pr mail og telefon, og de er ikke vendt tilbage endnu. Men Flixbus har svaret Jyllands-Posten, at man gør mere rent og at to tomme sæderækker bag chaufføren ikke i brug. Og at man iøvrigt 'arbejder tæt sammen med sundheds- og regeringsmyndigheder og følger deres råd'.

Nærmest hvert sæde var taget

Sådan oplever Kenny det dog ikke, og hans brev fortsætter derfor således:

- Da alle endelig var kommet om bord på bussen, var bussen helt fyldt op. Nærmest hvert sæde var optaget.

- De fleste passagerer snakkede sammen om hvor chokerende det var, og at firmaet slet ikke tog hensyn.

- Hvad skulle man så gøre, stå af?

- Man er jo tvunget til at skulle hjem, og den næste bus gik først kl. 18.00 og måske ville den være lige så fyldt.

- Billetten kostede 279kr som er dyrere end de fleste normale billetter, skriver Kenny.

Støtte fra regeringen er velkommen

Flixbus har også skrevet til Jyllands-Posten, at firmaet er nødt til at overveje den økonomiske levedygtighed for os og vore buspartnere, som er hårdt påvirket af den aktuelle situation:

- Vi byder derfor tiltag fra regeringen for at støtte økonomien og transportindustrien i denne situation velkommen, skriver Flixbus, men hvad tænker du?