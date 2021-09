Chok i grøntafdeling: Det ka' I ikke være bekendt

- Hej.

- Vidste I at Coop handler med Belarus?

- Når man tænker på forholdene i det land, er det utroligt at Coop handler dernede.

Oprindelse: Belarus

Sådan indleder Peter L et brev til nationen! om det chok han fik forleden i SuperBrugsen i Esbjerg, da han studerede kantarel-tilbuddet i grøntafdelingen. For på bagsiden af den lækre svampe-bakken kunne han læse ’Oprindelse: Belarus’ – og det synes han harmonerer meget dårligt med COOPs værdier.

Går efter fagbevægelsen Præsident Lukasjenkos Hviderusland har aldrig været frit, og ligesom i mange andre autokratier er det den enkelte borger, der står for skud. Over de senere år har vi set, hvordan repræsentanter for den frie fagbevægelse bliver forfulgt med beskyldninger om samfundsundergravende aktiviteter. Ved at gå hårdt efter nøglepersoner i de frie fagforeninger, forsøger styret at forhindre retten til at organisere sig frit til skade for arbejdstagerne. Jeppe Kofod, udenrigsminister, august 2020. Kilde: um.dk

Europas sidste diktatur

Læser man på Institut for Menneskerrettigheders side om landet, der bliver regeret af Lukasjenkon, står der, at landet ofte bliver kaldt ’Europas sidste diktatur’ – og at regimet bliver kritiseret af mange for udemokratiske valg, retsforfølgelse og undertrykkelse af civilsamfundsorganisationer, uafhængige journalister, minoriteter og fagforeninger, samt mange andre krænkelser af menneskerettighederne.

Det kan COOP ikke være bekendt

Og Peters brev – som han gerne vil have at COOPs ledelse svarer på, da han ikke synes Esbjerg-uddeleren skal stå på mål for koncernens indkøbs- og menneskerettighedspolitik – fortsætter nemlig således:

- Støtter Coop virkelig det regime?

- Landet har altså en præsident som ikke ved hvad menneskerettigheder er.

- Det kan en af DK’s store fødevarekæden ikke være bekendt, skriver Peter, og nationen! har spurgt COOPs ledelse, hvad de siger om kritikken – og om Peter er den eneste, der har klaget over Belarussiske varer – og om de har styr på de forhold, kantarellerne er blevet plukket under?

Vi boycotter hvis regeringen opfordrer

Og COOP svarer, at de har fået én anden henvendelse om det samme:

- Coops politik er og altid har været, at vi kun boykotter varer fra lande, hvis den danske regering, EU eller FN opfordrer dertil.

Og kunderne behøver ikke købe varen

- Varerne er altid mærket med oprindelsesland, så kunderne har mulighed for at foretage deres egne valg, skriver COOPs Informationsdirektør, men hvad tænker du?