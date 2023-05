Chok-melding fra Venstre: Atomkraft

Venstres klimaordfører meddeler i dag til nationen!, at hun vil have en høring i Folketinget om atomkraft. Hun beskriver atomkraft som en 'grøn energikilde', vi ikke kan komme udenom

- Skal vi nå de globale klimamål – og det, mener jeg absolut, vi skal – så kommer vi ikke udenom atomkraft.

- Og lige nu sker der en udviklingen af teknologien, som vi skal holde skarpt øje med.

Sådan skriver Venstres klimaordfører Linea Søgaard-Linell i dag til nationen! om bl.a. de små reaktorer bl.a Sverige, Estland, Polen, England og ikke mindst Ukraine pønser på at stille op i stor stil.

Rekord: Vil bygge 20 atomkraftværker

Sverige jubler: Kæmpe atomkraft-plan

Høring kommer 'snart'

Atomreaktorer, der i visse tilfælde kan fremstilles på 'samlebånd' og som fylder det samme som en container. Og efter planen vil producere strøm til priser på 25-60 øre pr. kilowatt.

To danske virksomheder, Seaborg og Copenhagen Atomics er allerede i gang med at udvikle de moderne reaktortyper - i Seaborgs tilfælde i tæt samarbejde med den sydkoreanske industrigigant Samsung.

Annonce:

Tjener 800.000: Ja til a-kraft

Har arbejdet for grønt stempel til a-kraft

Til nationen! skriver Linea, at vi atomkraft er en grøn energikilde og vi 'ikke kommer udenom atomkraft':

- Bl.a. er danske virksomheder i fuld gang med at udvikle en ny generation af atomkraft, som forhåbentlig er både bedre og billigere end de foregående.

- For atomkraft er en grøn energikilde, og jeg har selv arbejdet for, at atomkraft fik et reelt grønt stempel i EU.

Klogere og mere kvalificeret debat

- FN har slået fast, at vi ikke kan undvære atomkraft globalt, hvis vi skal overholde Paris-aftalen, og atomkraft er jo allerede i dag en afgørende del af det europæiske energisystem.

Annonce:

- Herhjemme mener jeg, at vi bør afholde en høring i Folketinget, som skal gøre os klogere på den nye udvikling af teknologien med 4. generation atomkraft og klæde os på til en kvalificeret debat, lyder det fra Venstres klimaordfører, der svarer 'snart', på spørgsmålet om, hvornår høringen skal foregå.

Ny dansk atomkraft-rapport: - For dyrt!

Norsk minister: Åbner for atomkraft

I Norge har regeringspartiet Arbeiderpartiet netop vedtaget, at 'åbne for ny viden om alternative energiformer, såsom atomkraft', men hvad tænker du?