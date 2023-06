Chok på OK-tank: Fjerner i den?

- Hej.

- Jeg besøgte for nylig OK benzin i Gilleleje for at tanke benzin.

- Jeg ønskede at betale med kroner printet på papir.

- Desværre havde man fjernet betalingsløsningen.

- De oplyste at maskinen var defekt, og at en ny ikke ville blive sat op, da det var for omkostningsfuldt.

- I dag tankede jeg så på OK benzin i Mårum.

Hvem har betalt med den pengeseddel?

Sådan indleder Peter F. et brev til nationen! om at være glad for kontanter – og ked af, at det bliver sværere at bruge dem. For da Peter gik ind for at handle, spurgte han, om de her ville beholde betalingsløsningen med kroner printet på papir. Og nej, de svarede at den snart ville blive fjernet. Peters brev – som nationen! har bedt OK om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Medarbejderen oplyste mig, at de ikke kunne komme af med pengesedlerne, da banken nægter at tage imod dem.

- Og at tankstationen skal redegøre for hvem som har betalt med en konkret pengeseddel pga terror- og hvidvaskregler fra Finanstilsynet.

Så alle bliver filmet

- Butikken indsamler derfor videoovervågning, som dokumentation for, hvem der tanker, hvad.

- Det koster butikken et millionbeløb om året at indsamle overvågningsdokumentation hvorfor automaten vil blive afskaffet!

- De sagde også at butikken ikke havde noget med salg af brændstof at gøre, da det er en anden selvstændig virksomhed, der står for den del, skriver Peter, der undrer sig over den danske kontantforskrækkelse, og henviser til at ja, der findes da privat handel med arbejdskraft mv. med pengesedler, der ikke kan spores ud over man overvåger serienumrene på sedlerne – men at de største pengeskandaler, er sket med digitale penge (social styrelsen og udbytteskat mv.).

Hvorfor udfase?

nationen! har sendt Peters brev videre til OK og spurgt om det er korrekt, at de er ved at udfase kontanter på deres benzintanke? Og hvorfor? Og det svarer de på sådan her:

- Ja, vi er i gang med en udfasning af automater, der kan tage imod kontanter.

- Men vi gør det på den måde, at hvis en automat på et tidspunkt går i stykker, så fjerner vi den.

Det er dyrt - og forsvindende få gør det

- Det bunder først og fremmest i, at der er store omkostninger til vedligeholdelse og til håndtering af den her type automat samt et sikkerhedsmæssigt aspekt i at have medarbejdere til at komme og tømme automaterne.

- Dernæst er det i dag en forsvindende lille del af kunderne, der benytter sig af det.

- Der er dog stadig cirka 200 OK-tankstationer, hvor det er muligt at betale med kontanter ud af knap 700 OK-stationer på landsplan, skriver OK, men hvad siger du?