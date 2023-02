Chokeffekt udeblev: Vil hæve pris

- Prisstigningen på cigaretter er delvist blevet spist op af den inflation, der også har været.

- Derfor har chockeffekten ikke været så stor.

- Derfor er vi også åben for, at kigge på en højere pris på tobak.

De unge pulser mere

Sådan lyder det nu fra Enhedslistens Peder Hvelplund, der på DR.dk blander sig debatten om den politiske 'skodfiasko', man kan læse om i undersøgelsen 'Danskernes rygevaner 2022'.

For selv om priserne blev sat op med 15 kr pr. pakke i 2020 og igen med 5 kroner sidste år, så en 20 stks koster cirka 60 kroner, er der åbenbart flere der ryger. Stik mod hensigten.

Kiosk-ejer i kæmpe-krise

Undersøgelsen, som hvert andet år måler danskerne tobaks- og nikotinforbrug, er lavet for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Og især i aldersgruppen 15-29-årige er der sket noget. Her er der nemlig 25 procent, der ryger dagligt eller lejlighedsvist - det var kun 23 procent i 2020.

Legalisering: 20 gram pr. voksen

Stop: Det er det eneste de har tilbage

Men læser man nogle af de 1123 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook i dag om højere priser på smøger, så ser det ikke ud til at der er stemmer i det. Især ikke for Enhedslisten, der ofte kæmper de svageste danskere sag:

- Stop nu med at jagte rygerne - det er det eneste, de snart har tilbage, at nyde deres cigaret.

- Jeg ser mange udsatte/hjemløse, som sidder på bænke rundt i byen, hvor de har et fællesskab og nyder en cigaret og en øl.

- Lad nu de mennesker være og lad dem leve med det eneste, de nu nyder, skriver Bente L i en populær kommentar og Henning D. er enig:

CEPOS: Det rammer i bunden

- Rigtig mange, som har det svært både psykisk og økonomisk, ryger.

- Det er, for mange af dem, rigtig svært, måske endda umuligt at stoppe med at ryge.

- Så stop nu med at sætte prisen op, skriver Henning og CEPOS har faktisk sendt et regnestykke til nationen!, der viser at dyrere cigaretpriser rammer i bunden:

- De stigende priser er slået direkte igennem på danskernes budget.

- Ryger du 15 cigaretter om dagen, er merudgiften ved en prisstigning fra 40 kr. til 60 kr. på 5.475 kr. om året.

- Det svarer til 7,6 procent af rådighedsbeløbet for en enlig kontanthjælpsmodtager, skriver Cepos til nationen!, men hvad siger du?