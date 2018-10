Chokerende: Ingen skal tvinge læger til at arbejde på Fyn

- Det er ikke tit jeg er enig med Socialdemokraterne, men i dette tilfælde er jeg helt enig.

- Samfundet betaler den måske dyreste uddannelse som findes, og så er det også ok at kræve noget igen.

Unge og uerfarne

Sådan skriver poul s på nationen! i en af de 62 kommentarer forslaget fra Mette Frederiksen om at nyuddannede læger skal tvinges til at arbejde i de områder af Danmark, der er præget af lægemangel.

Se også: Socialdemokratiet vil tvinge unge læger til at praktisere

Camilla Rathcke, der er formand for Foreningen af Yngre Læger mener, at forslaget er 'chokerende':

- Man vil løse lægemanglen i primærsektoren ved at tvinge alle unge læger til at arbejde som praktiserende læger - vel vidende at det er meget unge og uerfarne læger, udtaler hun, men på nationen! er der flere der mener som poul s:

Dyr uddannelse flugter fint med værnepligt

- På den ene side så må jeg indrømme at jeg hellere vil behandles af en læge der gider ud af lyst end en der er der på grund af tvang.

- På den anden side så kunne det vel være retfærdigt nok, at indføre en slags betalt værnepligt på 1 år for læger, da de får en temmelig lang og temmelig dyr uddannelse gratis, skriver nationens! Jesper H og - der bruger capslock-tricket - fortsætter:

- SELVFØLGELIG SKAL DER KRÆVES, AT DE TAGER JOB I UDVANDS DANMARK, NÅR DER SÅ TYDELIGT ER LÆGEMANGE.

- DE FåR TRODS ALT BETALT DERES UDDANNELSE AF DEN DANSKE STAT, skriver E.I.P.

Socialdemokraterne elsker tvang

nationens! bryder sig ikke om at læger skal aftjene 'udkantsværnepligt', og kalder forslaget for en 'ommer':

- Ja tvang har altid været en socialdemokratisk grundtanke!

- Jeg er liberal og hylder friheden til selv at vælge, og kan slet ikke forstå at nogen i 2018 kan finde på at tvinge nogen til noget, skriver han, mens Magnus L synes lægemangle problemet skal løses på en helt anden måde:

Lav nogle flere læger

- Der har været lægemangel i 30 år, så hvad med at uddanne nogle flere?

- Da jeg var barn kom lægen altid hjem til en, når man var syg.

- Hele vores velfærd er snart barberet væk, skriver Magnus, men hvad tænker du?