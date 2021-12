Chokeret Opel-ejer: Den var i fin stand

Hun blev rigtig ked af det, da taksatoren vurderede at hendes Opel Insignia Sports Tourer var totalskadet. Og hun ikke blevet gladere, nu hvor hun har fundet ud af at den kører rundt i Polen

- Jeg er netop blevet kontaktet på messenger af en polsk mand, som spurgte til min tidligere bil.

- En bil, min svoger kørte galt i i sommers og som desværre ikke kunne repareres efter ulykken. Det var i hvert fald taksatorens/værkstedets mening.

Han fandt mig nemt

- Den polske mand skriver, at han lige har købt min bil og gerne vil høre om der har været nogle skader på den - eller noget andet han burde være opmærksom på.

- Han fandt mig nemt, fordi - med bilen - fulgte min gammel registreringsattest og service bog - med navn og adresse, og hvad der ellers kan findes af private oplysninger.

Sådan indleder PC et brev til nationen! om først at blive frygtelig ked af, at en fantastisk bil, som hun ingen planer havde om at skille sig af med, blev erklæret totalskadet. Og så finde ud af, den faktisk IKKE var totalskadet alligevel, og at en polsk mand har købt den – sammen med oplysninger om hende.

Chokeret over værkstedet(taksator

PCs brev – som nationen har bedt den taksator, der var involveret i skadessagen i sommer om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Det var en Opel Insignia Sports Tourer fra 2015.

- Vi kørte kun knap 100.000 km i den, og den var i fin stand.

- Jeg fik 150 tusinde, og beløbet var ok, men jeg kunne ikke købe en tilsvarende bil.

- Manden i Polen fik den til 40000 PLN, hvilket svarer til cirka 70.000 kr (vil jeg tro). Forsikringen fik 28.000.

- Jeg er faktisk tilfreds med mit forsikringsselskab, der håndterede sagen hurtigt og professionelt.

Ifølge dansk lov må den ikke genopbygges

- Men jeg er chokeret over værkstedet og/eller taksatoren, skriver Paulina, som efter totalskaden i al hast købte en ny bil, da hendes mand er ret syg med kræft og skal køres til behandling. En bil hun ikke er særlig glad for.

nationen! har via forsikringsselskabet spurgt taksatoren, hvordan han forklarer, at en totalskadet bil nu er havnet i Polen. Og hvad de mener om, at Paulinas personlige oplysninger, er fulgt med. Og det svarer de på sådan her:

- Når en personbil på danske plader bliver skadet for mere end 75% af handelsværdien, er den ifølge registreringsafgiftsloven totalskadet.

- I den pågældende sag var bilen skadet for langt over handelsværdien, og der var således ingen tvivl om, at den ifølge dansk lov ikke måtte genopbygges til kørsel i Danmark.

Og vi ved ikke hvordan den er havnet i Polen

- I Tryg sælger vi typisk en totalskadet bil til danske ophuggere via Forsikringsbiler.dk, hvor bilen går til højstbydende.

- I den forbindelse får køberen fremsendt ophugningserklæringen samt den originale registreringsattest, som loven foreskriver. Hvad der derefter sker med bilen, er ude af vores hænder. Vi kan således ikke svare på, hvordan bilen, inkl. registreringsattest, er havnet i Polen.

- Men vores gæt er, at ophuggeren i dette tilfælde har solgt bilen videre til en køber i Polen, hvor der formentlig er andre genopbygningsregler end i Danmark, så det kan være lovgivningsmæssig i orden, at bilen kører på de polske veje.

Og derfor er ejerens navn nok sendt med

- Ved et sådan salg (eksport af bil til udlandet) skal køretøjets originale registreringsattest følge med.

- Den nye polske ejer kan nemlig kun få bilen indregistreret, hvis han har registreringsattesten fra det land, som bilen importeres fra.

- Det er helt almindelig praksis, og der gælder det samme ved import af biler til Danmark, da registreringsattesten er køretøjets identifikation – og i øvrigt også ved almindelig handel med biler i Danmark, skriver Susanne Lindhage, der er pressechef i Tryg Danmark, men hvad tænker du?