Chokmåling i Sverige: DFs venner indhenter Socialdemokraterne

- En stor mislykning.

- Hvordan kan man tage imod så mange uden at have en plan for, hvordan de skal integreres.

- Håber på en klar forbedring efter d. 9 september, hvis det altså ikke er for sent.

Vi havde integrationsproblemer før der kom 160.000 flygtninge

Sådan skriver Marie i en af hundredevis af kommentarer, der tikkede ind da den store svenske avis Expressen forleden - og for en sjælden gangs skyld - åbnede for en læserdebat, om hvordan integrationen fungerer. Emnet ser ud til at blive det helt store valgtema hinsidan, og Marie er ikke den eneste, der synes der er plads til forbedring:

- Jeg mener at Sverige er ved at drukne, og vi havde integrationsproblemer før vi tog imod flyttingstrømmen i 2015.

- Og hvis vi ikke har kunne tage ordetnlig imod dem, der kom tidligere, hvorfor skulle det så kunne lykkes nu.

Totalt havari

- Man skal ikke æde mere end munden kan tygge.

- Total havari, skriver Helle i sin kommentar, og Andreas skriver kort og kontant:

- Sverigedemokraterna bliver det største parti. Så kommer der andre boller på suppen.

Og ser man på resultatet af den meningsmåling, som Metro.se i samarbejde med YouGov kunne vise læserne i onsdags, så er der absolut mulighed for at de indvandrerkritiske politike i Sverigedemokraterna får et vildt valg. Partiet fik et kanonvalg i 2014, da de gik 29 mandater frem og fik 12.9 procent af stemmer. Nu står de ifølge Yougov til at få 23 procent - eller det samme som Socialdemokraterna.

