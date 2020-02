Chris anklager TDC-tekniker: Ringede på døren og lavede vandskade

TDC har flere gange afvist, at deres tekniker rørte ved og beskadigede vandrøret i Chris’ bryggers, da de tjekkede forbindelser d. 3. januar. Så Chris håbede at omtale på nationen! kunne få det store firma på andre tanker.

- Fredag d. 3 januar ringede en TDC-medarbejder på og beder om at få lov til at se på noget ’forbindelse’, der muligvis forstyrrede de andre husstande på vejens TV-signaler.

- Han er der i lang tid - fra kl. cirka 11 til cirka kl. 16.

- Efter han er gået, lægger jeg mig til at sove, og jeg bliver vækket kl. cirka 19, da en kammerat kommer forbi.

- Her opdager vi, at vandrøret ude i bryggerset er beskadiget og at vandet fosser ud.

Vandet fossede ud i Chris' bryggers

Tekniker og vandskade på samme dag

Sådan indleder Chris, der har fået hjælp af sin ven Jeff, et brev til nationen! om den vandskade, der opstod samme dag, som en TDC-tekniker rodede med coax-boxen i bryggerset. For selv om det var meget tydeligt for Chris, at skaden var sket, fordi teknikeren havde rodet med kablerne præcis der hvor vandrøret sprang, så har TDC i flere omgange afvist at kende noget til skaden – som kostede 4755 kr. at udbedre.

Lappede det samme aften

nationen! har bedt TDC om at svare på, om de holder fast i afslaget – deres svar kan du nedenfor - Chris brev fortsætter nemlig således:

- Vandrøret er lige omkring diverse tv/internet kabler i bryggerset, som man kan se på billedet, og der blev lavet en lappeløsning samme aften, for at mindske udslip af vand og mandag morgen blev nyt rør monteret af vvs montøren.

- Han kan i øvrigt bekræfte at utætheden er sket efter et tryk på røret.

Beskedet betyder beskadiget.

- Jeg er ikke kunde, jeg har ikke abonnement hos TDC eller yousee, og de kom fuldstændig uanmeldt og nu fraskriver de sig ansvaret for den skade de har forvoldt.

- Jeg havde forventet at TDC/yousee betalte for vvs-regningen, samt rengøring af mit bryggers, skriver Chris, der udover afvisningen d. 17.1 også fik det her svar fra TDCs kundeambassadør d. 24.1:

Og heldigvis for Chris var det godt at han skrev til nationen!, for TDCs presseafdeling har sendt dette svar:

- Der er desværre sket en fejl i vores behandling af Chris’ sag, og det beklager vi meget.

- Det er vigtigt for os, at vores kunder er trygge ved at få besøg af vores teknikere, og Chris skal selvfølgelig ikke tage ansvaret for en skade, der kan være sket i forbindelse med, at vores tekniker har været på besøg.

- Vi har derfor taget kontakt til Chris, som selvfølgelig får refunderet regningen til VVS-montøren, skriver TDC.

