Christel til Ali: To år uden sex er ikke noget nyt

- Vi kæmper i forvejen med Hr. og Fru Danmarks stigmatisering af både indsatte, pårørende og børn.

- Og at Ali så vælger at gå offentligt ud med, at han savner sex og er ked af han skal holde den i hånden, er direkte pinligt for både de indsatte og pårørende - og bestemt ikke noget nogle af os vil have hængende på os.

- Ali er rigtig nok inde på noget af det rigtige, at situationen er uholdbar.

- Men folk sidder varetægtsfængslet i op mod 2 år, hvor de heller ikke har sex, så det er altså hverken noget nyt eller det vi opponerer imod.

Savner en helt normal samtale med min mand

Sådan indleder Christel S, der er stifter og administrator for Facebook-gruppen 'Hjerterum – Livskvalitet for indsatte og pårørende', et 'modsvar' til Ali, der her på nationen! klagede over manglende besøg i fængslet - og manglende sex med konen.

Se også: To lange måneder: Ali savner sex i fængslet



Ali mente,at hans behov for samvær med konen burde tælle lige så meget som andre indsattes samvær med deres børn. Men hans brev har tydeligvis sat sindene i kog - både indenfor murene og udenfor - og Christels brev fortsætter derfor således:



- Mange indsatte har henvendt sig til mig med disse reaktioner:

- 'Jeg er stiktosset over han udstiller os sådan, 'Han burde have tænkt sig om ingen han udtalte sig på mine vegne, for synes han er et fjols', 'Han glemmer alle de vigtigere ting, og lyder mere som en ung knægt, der ikke har omløb fra hoved til mund'.

Lavt at han er valgt til pressen

- De pårørende udtrykker: 'Det er pinligt', 'Det er flovt', 'Med den udtalelse kan jeg godt forstå folks fordomme omkring indsatte', 'Hvor er det lavt, og pinligt, at han er valgt til pressen'. 'Mega pinligt, han hjælper i hvert fald ikke på, at folk ser ned på indsatte og pårørende', 'Nu tror folk vi bare vil på besøg, for sex, jeg savner bare en hel normal samtale med min mand',



- Ja reaktionerne er mange flere, men ingen af de 250 i gruppen, samt de indsatte vi har snakket med ønsker at sættes i den forbindelse.

- Jeg vil beskrive hvad vores kamp handler om:

- De indsatte er frataget alle deres rettigheder under Corona.

- Og ja mange danskere mener, indsatte ikke burde have rettigheder, men nu lever vi heldigvis i Danmark, hvor man skal følge menneskerettighederne, og disse rettigheder for indsatte er vedtaget ved lov (og under Corona fjernet ved lov, ligesom så meget andet).

23 timer på seks kvadratmeter

- Mange sidder på deres 6 kvm celle 23 timer i døgnet, med gårdtur en time om dagen.

- Deres skole og arbejde, misbrugsbehandling, terapi, ja alt hvad der normalt er, det er stoppet.

- De ser ikke deres kære (forældre, koner, kærester, børn).

- Og ja, nu åbner de for børn – men max 2 børn.

- Det vil sige at mange skal vælge nogle børn fra, der ikke er vigtige nok til at se far eller mor, det er da et kæmpe svigt!

Man skal vælge børn fra

- Så har du 3 børn, så må du jo vælge hvem der er vigtigst, men hvordan vælger man det???? Dette sammenholdt med at der måske går en måned før de kan komme afsted igen.

- Dernæst er det jo ikke det samme som at alle børn kan se deres forældre, da det ikke gælder folk, der er varetægtsfængslet.

- De ser stadig ikke deres forældre på 3. måned, så kommer der dem hvor der er overvåget samvær, hvis der normalt er 2 voksne med til besøg, så er der også lukket, så heller ikke de børn kan se deres forældre.

- Og ja, de indsatte har selv valgt at sidde i fængsel, men har børnene et ansvar i det?

- Den eneste forbrydelse de pårørende begår er at elske en indsat, og er vi virkelig så forstokket i Danmark, at man skal straffes for at elske 'den forkerte', det troede jeg faktisk vi var ovre.

- Men alle mangler besøgene.

Noget meningsfuldt at komme ud til

- Man ved at det er afgørende for en bedre resocialisering og lavere recidiv, at den indsatte har et sundt netværk, får omsorg, finder en plads i samfundet og ja har noget meningsfyldt at komme ud til.

- Lige nu lider vores resocialisering under det.

- Nogle har allerede mistet kærester og koner, andre er bange for at deres små børn glemmer dem.

- Vi kan alle mærke at det her er ved at knække os, knække vores pårørende og knække vores børn.

Kan høre at min mand græder

- Flere pårørende siger 'Min mand er stærk, men jeg kan høre han er ked af det', 'Jeg kender ham så godt at jeg kan høre han græder stille tårer, det er hårdt jeg ikke kan give ham et kram', 'Min mand har givet op, men jeg prøver at kæmpe'.

- Vi har oplysninger om at flere indsatte har bedt om at tale med psykolog, og nogle om at komme på psykiatrisk, men der er ingen psykologer i fængslerne pt.

- Alle går med en knude i maven.

- De indsatte fordi de bekymrer sig om deres kære, de pårørende fordi de bekymrer sig om deres indsatte.

Alle frygter hvem der knækker hvornår

- Alle frygter hvem der knækker hvornår, frustrationerne stiger.

- Vi opfordrer i vores gruppe på ingen måde til oprør og overfald, og sympatiserer på ingen måde med det, men det har alvorlige psykiske følger for folk, alt hvad der sker lige nu, og ingen føler sig lyttet til.

- Der er dårlig information i fængslerne, og folk hører forskellige ting hele tiden, for kriminalforsorgen er meget stille med udmeldinger.

Mange vil skide de indsatte et stykke

- Og ja jeg ved at mange i befolkningen vil skide de indsatte et stykke, men hvorfor er deres mentale helbred mindre vigtigt?

- Ja, de har gjort noget kriminelt, og skal straffes, derfor afsoning (hvilket de heller ikke brokker sig over), men hvad typer mennesker vil vi have ud igen? For de kommer ud igen.

- Og hvad vil vi have? Er det ødelagte, knækkede mennesker, som kun føler sig ekskluderet fra samfundet og ikke føler de hører til, så vi kan presse dem lige tilbage i armene på en usund livsstil?

- Eller ønsker vi mennesker som føler sig hørt og lyttet, elsket som kan lære, at der er en plads til dem, hvis de ønsker det?

- Problemet her er langt større.

- Det handler ikke om 1 times besøg om ugen, vi synes det er svært ja, og vi føler os ikke hørt, men det er hele fremtiden, der er i tvivl hos den enkelte.

Udgange, orlov og rykning til pension er stoppet

- Al sagsbehandling er stoppet, der er 530 på venteliste til at komme ind og afsone, og der er ikke kommet færre indsatte under Corona, tværtimod er der stadig overbelægning, hvor folk er 2-3 på en celle.

- Deres udgange, orlov, rykning til pension, andre fængsler osv. er indstillet.

- Ja, de har mulighed for at spare op til 3-4 udgange op, men nogle går udgang hver 14.dag, så hvad med alle de prøveløsladelser folk ikke har fået pga. Corona, og hvor de ikke kan nå at opfylde deres kriterier for at opnå prøveløsladelse.

Normalt har man nogle datoer at se frem til

- Burde man ikke kigge på dispensation af det? Normalt har man nogle datoer at se frem til, men nu er alt stoppet på ubestemt tid.

- Jeg tror vi alle har forståelse for, at der måtte tages tiltag også i fængslerne, og vi ønsker alle at passe på vores kære.

- Men det er ikke kun os pårørende, der har nævnt problemerne.

- Selv lederen fra kriminalforsorgsforeningen har efter møde med bl.a. personalet udtalt, at det ville være klædeligt, at man politisk kiggede på fremrykning af prøveløsladelser, udvidet strafafbrydelse, samt mulighed for fodlænke.

- Hvad jeg har forstået er, at der ikke politisk flertal til dette, på trods af det faktisk vil koste samfundet en masse penge at lade vær !

- Jeg synes både indsatte, pårørende og ansatte fortjener nogle svar, for der må kompenseres.

To poser grøntsager og rugbrød til en uge

- Ventelisten på de 530 der afventer at afsone vokser(og det er altså ikke kun smådomme), samtidig har man skåret i kriminalforsorgen fra 1. april, hvor hver 3 vagt er sparet væk.

- Fængslerne fortæller åbent, at de ikke kan følge med, og de ikke har ressourcer til resocialisering, det var vel at mærke inden Corona og yderligere nedskæringer.

- Dernæst får de indsatte ikke ordentligt mad, for der er dårlige muligheder for at bestille varer hos købmanden (man skal bestille på en seddel),

- Du kan altså ende op med at må klare dig med 2 poser grøntsager og en pakke rugbrød til en uge, fordi alt andet var udsolgt.

Kan børn bringe smitte med ind?

- En pårørende skriver bl.a 'Min mand er ved at give op, han får kun havregryn og cornflakes, fordi købmanden ikke har mad nok'

- Mange ytrer også bekymring for hvordan de vil sikre, at de der kan få besøg af børn, ikke bringer smitte videre til dem, der stadig sidder uden besøg.

- Vagterne er tilbudt test, men det er frivilligt, det burde være et krav!

- Folk på pensioner risikerer at miste deres arbejde, fordi de nu alle har fængselsvilkår og derfor ikke kan passe den uddannelse, eller det arbejde der er vigtig for deres prøveløsladelse og videre liv.

Kan vi først få besøg til efteråret?

- Nogle hører der ikke bliver åbnet for besøg og udgange før efteråret, lige nu er vi alle i venteposition, med en kæmpe usikkerhed om hvordan vores liv bliver berørt.

- Vi beder alle for, at vi snart kan være tæt på vores pårørende, skriver Christell H. men hvad tænker du?