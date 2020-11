Christian sukker: Umulig situation

Christian har mødt en kvinde på WhatsApp – og talt med hende i hver dag i et halvt år. Men det er ikke nok til at myndighederne vil lade hende rejse ind i landet.

- Hej

- Min kæreste er flygtning fra Venezuela og befinder sig i Colombia, flygtet fra hungersnød, manglende medicin, og stærk kriminalitet i Caracas hendes første mand blev dræbt.

- Vi mødtes i en Facebook-gruppe ved en tilfældighed - jeg har nemlig været i Venezuela - og dermed kom vi igang med kommunikationen.

Hun elsker også at danse

- Min kæreste elsker også at danse merengue, en dans som udøves i latinamerika.

- Hun bor med sin familie i en by i Colombia – de er 11 mennesker 4 voksne og 7 børn, og de ligger på gulvet uden møbler, har kun køleskab og vaskemaskine til rådighed.

- De efterlod alt da de flygtede fra Caracas.

Umuligt at mødes - når man ikke må mødes

Sådan indleder Christian T et brev til nationen! om den umulige situation, han og kæresten Mi er havnet i. Han vil nemlig gerne invitere hende til Danmark, så de kan se, hvordan de har det når de er i samme rum – men det kan de ikke få lov til, fordi de… og her kommer det ’umulige’ ind – IKKE har været sammen tidligere.

Christian synes slet ikke det hænger sammen, og han håber at en god debat om reglerne kan være med til at få dem ændret. Og gerne meget hurtigt, da hans kæreste venezuelanske pas udløber d. 22. maj.



Vi har været i daglig kontakt i et halvt å

Hans brev - som du derfor gerne må sende via f.eks. Facebook, så det kommer bredt ud .- fortsætter nemlig således:

- Personer fra Venezuela skal ikke have visum til Danmark.

- De kan komme frit, da myndighederne giver mulighed for at kærester som har kendt hinanden i 3 måneder, kan komme til Danmark som anerkendelsesværdigt formål som det formuleres.

- Og da min kæreste og jeg har været i daglig kontakt i et halvt år – og dette kan vi bevise – burde hun lukkes ind i landet ved ankomst.

Og jeg er klar til at betale det hele

- De danske myndigheder kræver for tiden også en negativ coronatest for at komme med flyet og ind i Danmark - det kan vi også efterkomme.

- Jeg inviterer og betaler alle udgifter: coronatest, flybillet, rejseforsikring med top dækning, og alle udgifter i Danmark.

- Men nu viser det sig at myndighederne kræver at man har været kærester i minimum 3 måneder, og at vi har mødtes.

- Men dette har jo ikke været muligt fordi flyene ikke flyver officielt.

- Her er ordlyden fra Politiet:

De aktuelle indrejserestriktioner for kærester

''Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder.

Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.'

Vi vil have WhatsApp anerkendt

- Vi har brugt WHATSAPP som vores kommunikationsform. Der kan sendes tekster, billeder og videoer, skriver Christian, der gerne vil have reglerne i Danmark ændret, så kontakt med kæreste på f.eks. WHATSAPP bør kunne anerkendes af danske myndigheder som acceptabel kommunikationsform.

Christian kæreste har – udover afvisningen – også det problem, at hendes pas udløber d. 22 maj næste år. Og da man skal have ½ års gyldighed tilbage i passet ved ankomst til DK, håber hun, at kunne komme ind inden d. 22 november, så hun kan få lavet et nyt hos Venezuela's ambassade i København, men hvad siger du?