Citronmåne-amok: - Bare det var mig

- Jeg tror, at alle der sidder hjemme og arbejder eller følger undervisning trænger til en eller anden form for opmuntring i øjeblikket.

- Personligt betaler jeg 400 kroner om måneden for frokost, jeg ikke deltager i plus frokost hjemme.

Opmuntring er på sin plads

- Jeg betaler også fire måneder uden pension, som firmaet mente var nødvendigt for at overleve - trods rekordhøj aktiekurs og overskud i miliardklassen.

- Så jo, tak opmuntring er på sin plads mange steder.

Gymnasium overraskede elever med 900 citronmåner

Kanongod ide

Sådan skriver nationen!-debattøren Martin i en af de 98 kommentarer, der er skrevet om de 900 citronmåner, Munkensdam Gymnasium sendte ud, så alle elever fik en pakke med kage og en lille hilsen onsdag og torsdag.

- Kanongod idé.



- Der er ikke så mange måder, en rektor kan vise omsorg og lave fællesskab på, men dette er bestemt én af dem, skriver Hank H i en anden kommentar, og Martin V er også - delvist - begejstret:

- Ej hvor fedt:)

- Selvom citronmåne ikke er en god kage, skriver Martin V.

14000 har svaret - 11.000 vil også opmuntres

Flere end 14.000 læsere har deltaget i den 'opmuntringsdebat', citronmåneaktionen satte i gang, og det viser sig, at fire procent af læserne faktisk HAR fået en opmuntring tilsendt fra arbejdsgiver eller skoleleder her under corona, mens hele 81 procent godt kunne tænke sig at modtage én.

Sender kasse med drinks - faktisk megasjovt Vi har holdt fredagsbar ret ofte. Vi har sendt en kasse ud med diverse færdigblandede luksusdrinks om onsdag/torsdagen folk så kunne smide på køl. Og så har vi åbnet op for Webcams med underholdning og quizzer... Det har faktisk været mega sjovt!



Der var nok til at alle ansatte får en god brandert på, hvis de vil, og så behøver de ikke tænke på kørslen hjem. Kommentar fra nationens! Julemanden Vis mere Luk

De 900 elever på gymnasiet skulle i dag bruge de tilsendte citronmåner til at dække et kagebord og tage et foto.

nationen! har fået lov til at vise nogle af elevernes kagebordsbilleder, men har du andre bud på opmuntringspakker - evt. med indlagte små opgaver - man kunne sende til hjemsendte elever/medarbejdere?