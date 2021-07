Claus og bondepigen: Tror det er fup

- Min historie starter i april 2018 hvor jeg møder Sang i Vietnam.

- Jeg har boet og arbejdet i Vietnam tidligere med rundrejser og mødte mange piger, men ingen som hende fangede min interesse.

De kloge koner sagde OK

- Jeg rejste hjem, vi skrev og kommunikerede i 5 måneder og så tog jeg til Vietnam igen i september 2018, og vi tilbragte masser af tid sammen og jeg mødte hendes datter fra tidligere ægteskab, Datteren hedder Suka.

- Jeg tog til Vietnam så ofte jeg kunne for at være sammen med min nye familie, og vi beslutter os at vi vil gifte os 19.09.2019, som de kloge koner i Vietnam accepterede.

Seks gange den ene vej - nul gange den anden vej

Sådan indleder Claus C, der er 48 år og arbejder med salg af fødevarer det tyske og danske marked, et brev til nationen! – et brev, der ligner mange andre, da det handler om kærlighed og lukkede grænser. Claus skriver at hans økonomi er sund, og ingen problemer har med at forsøge sin 34-årige kone, der i øvrigt gerne vil bidrage til det danske samfund.

Claus skriver fordi han – efter seks besøg hos konen i Vietnam - drømmer om at invitere hende på besøg. Men hun fik afslag sidst hun søgte, og nu ved han ikke, hvad han skal stille op. Hans brev – som du gerne må dele til folk, der interesserer sig for udlændinge-lovgivning – fortsætter nemlig således:

Mine forældre er bange for Vietnam

- Min svoger og søster var med til brylluppet i Mekong deltaet i nærheden af Rach Gia i syd Vietnam, og efterfølgende planlægger vi så at Sang skal til Danmark for at besøge mine gamle forældre og lære dem at kende

- Min forældre er bange for at komme til Vietnam, dels pga. varmen og dels også pga. min fars kol.

- Sang blev så interviewet eller forhørt omkring mine forældre, søster og svoger, men det endte med afslag på visum. To gange.

Danske myndigheder er ret grundige.

Og gode til finde 'huller'.

De spørger om ting hun umuligt kan vide

- De har lagt vægt på at jeg har skjult mit ’barn’.

- Men mit barn er voksent, og har aldrig været en del af mit liv, og jeg havde aldrig skænket det en tanke at det var aktuelt.

- Som man kan se spørger de også Sang om ting, hun umuligt kunne vide, ting som vi aldrig har snakket om.

- Hun har mødt mine forældre på Facetime hvor hun kalder dem Ba og Me (mor og far).

Vi kommer aldrig til at få familiesammenføring

- Jeg har i dag ikke set min familie i 16 måneder og 21 dage.

- Vi har daglig kontakt med video samtaler, men det er hårdt og som systemet er nu så kommer vi aldrig til at lave familiesammenføring da Sang er bondepige med kort uddannelse.

- Vi er tvunget til enten Tyskland eller Sverige for at få familiesammenføring, skriver Claus, der synes de danske regler er ALT for skrappe, men hvad synes du?