Claus raser over McDonald's: 'Det kan sgu ikke være rigtigt'

'Kan det virkelig passe?' Sådan tænkte 42-årige Claus Flid, da han stod med hvad han selv beskriver som en kilometer lang bon, efter han havde købt sig en enkelt cheeseburger på McDondal's.

Claus, der arbejder som selvstændig, blev noget nær chokeret, da han åbnede posen og fandt flere papirer. Sammen med både bon og pose, stod han, med hvad han selv beskriver som en 'halv skov i Sverige'.

Derfor besluttede han sig efterfølgende for at dele sine tanker på Facebook, hvor kommentarer fra venner og bekendte gjorde det klart, at flere var enige med ham - men at der også var en del, der ikke kunne se problemet.

Til Ekstra Bladet fortæller Claus, hvorfor han valgte at skrive om sin oplevelse.

- Jeg tænkte, da jeg fik bestillingen, at det ikke kunne være rigtigt. I ren frustration valgte jeg så at skrive noget om det på Facebook. Jeg synes, det er helt skørt, at man skal have så meget med, når man bare bestiller en cheeseburger. Jeg ved godt, at man ikke skal være hysterisk, men jeg synes godt nok, at det var meget voldsomt.

Claus går ikke som sådan meget op i klima, men han kan ikke forstå, at når debatten kører på sit højeste, at man som sådan en stor kede vælger at bruge så meget.

- Deres papirpolitik stikker helt af til det negative, og det ville jeg gerne dele mine tanker om. De fleste griner, men jeg synes, at mit budskab kommer klart igennem.

Claus ønsker, at kæden skal have en klar politik omkring deres brug af papir, han er dog sikker på, at han ikke helt kan droppe fastfoodkæden, selvom han er uenig med dem.

- Det får jeg nok ikke lov til af min datter, lyder det med et grin.

Grænsen mellem miljøet og det lovpligtige

Hos McDonald's Danmark er man ifølge kommunikationschef Pia Topperup meget opmærksomme på miljøet.

Det fortæller hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi er meget opmærksomme på at tage hensyn til miljøet, også når det angår bonnerne. Vores bonruller er FSC Mix, hvilket betyder at de indeholder mindst 70 % genanvendt materiale, og vi er opmærksomme på ikke at bruge mere papir end nødvendigt. Men vi bevæger os i et dilemma mellem hensynet til oplysning og hensynet til miljøet her. Der er nogle lovpligtige oplysninger, som skal være med på bonnen, ligesom vi her bl.a. informerer gæsterne om vores McFeedback system. Samtidigt skal skriften være i en læsbar størrelse. Vi undersøger løbende, om det kan gøres endnu bedre, fx om mellemrummene kan gøres mindre, og kommer også i fremtiden til at kigge på, om vi kan tilbyde vores gæster bonnen elektronisk i stedet', lyder det i det skriftelige svar.

Der er ifølge Pia Topperup også regler for, hvor mange servietter der skal gives per gæst, og reglen er meget klar omkring, at man får én serviet per produkt.

Alle produkter hos fastfoodkæden er ifølge Pia Topperup lavet af genanvendt materiale. Ud over det er der flere tiltag i gang for at gøre restauranterne endnu mere miljøvenlige.

'Vores mål er bl.a. at erstatte sugerørene med mere bæredygtige løsninger inden for nærmeste fremtid. Her skeler vi bl.a. til McDonald’s Frankrig, som har nogle rigtigt gode alternativer under udvikling', lyder det.