Coca-Cola-panik: Alt udsolgt

Der var så mange mennesker i biograferne i Aalborg mandag aften, at hanerne løb tør for Coca-Cola

- Ikke noget at sige til, at vi er blandt de flommefedeste nationer i verden.

Den perfekte storm

Sådan skriver John A. i en af de kommentarer, der er skrevet på TV2 Nords Facebook-profil om de scener, der udspillede sig i den nordlige del af Danmark mandag aften - scener, der vil gå over i Aalborgs biografhistorie som 'den perfekte storm':

Lille ferie, nej stor ferie

- I maj og juni var vejret imod os, og der måtte vi næsten smide Cola ud.

- Vores dygtige indkøbere havde derfor bestilt varer, som var det en lille ferie. At det så bliver en stor ferie, var ikke til at forudse.

- Men lige nu er vi ramt af den perfekte storm af gode film og dårligt vejr, siger Jan Ringtved, der er biografchef for Nordisk Films biografer i Aalborg til TV-stationen om, at publikum ikke kunne få en Cola til deres popcorn.

Bland-selv var også i problemer

Det er filmene 'Oppenheimer' og 'Barbie', der trækker massevis af folk til, og TV2 Nord kan endda fortælle, at Nordisk Film i Kennedy Arkaden også løb tør for Schweppes Lemon og Carlsberg Sport. Og at bland-selv-forsyningerne også haltede.

- Verdensproblem lige der, skriver Danny A, men hvad siger du?