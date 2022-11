Coca Cola-sensation: Prøv at sælg den

- Hej.

- Jeg købte 24 dåser cola. Den ene var tom.

- Tænkte øv og smed dåsen til side.

- Men så googlede jeg ’Tom dåse cola’, og der kom en artikel, hvor der stod, at sådan en dåse er næsten umulig, da dåserne bliver vejet 2 gange.

Kæmpe cola-brøler: Her formøbler hun en formue

164.000 kroner?

Sådan skriver Peter J. til nationen! om at være ejer af en tom Coca Cola-dåse, som ifølge f.eks. eBay, kan være mange tusinde kroner værd. Peter har selv forsøgt at komme igennem til Carlsberg, der står for Coca-Cola i Danmark – forgæves – så nu håber han at den her mail kan få firmaet til at svare på, hvor sjælden dåsen er – og hvor meget den evt er værd. Hans brev – som nationen! har bedt Coca Cola Danmark om at kommentere – fortsætter nemlig således.

Den og de andre var ikke fedtede

- Jeg tænkte der må være hul i den, men den var jo ikke fedtet og de andre dåser i pakken var heller ikke.

- Så jeg lavede en balje med vand, puttede dåsen under vandet, og der kom ingen bobler, skriver Peter, og nationen! har sendt brev og video til Coca Cola Danmark og spurgt, hvor ofte det sker, at der triller en tom dåse ud af deres produktion – og hvor meget sådan en sjældenhed er værd – og om de vil assistere Peter med at sælge den? De har sendt dette svar:

Yderst sjælden

- Denne case er yderst sjælden, da der lige efter tappemaskinen er en fyldekontrol og den vil smide tomme eller underfyldte dåser ud.

- Hvis den alligevel kom videre så kører dåserne langs hinanden på båndet og den derfor ville være helt smadret – hvis den var tom.

Robotter der presser

- Desuden har vi en visuel og manuel kontrol ift. vægt, volumen og ridser udover, så det er simpelthen ikke muligt, at en dåse vil være i så urørt tilstand og være tom samtidig, da robotter presser dåserne ind så de kan passe i en bakke og det ville også forårsage buler.

- Han skal være velkommen til at sælge den, hvis han mener han kan få penge for den, skriver Coca Cola, og Peters plan er nu at sætte på auktion på Lautitz.com.