Cola-sag provokerer: Slap nu af

- Taget i betragtning at politiet ikke rykker ud til butikstyveri.

- Og at de - hvis de gør - højst giver en bøde, så synes jeg nok, at de kunne få 'et rap over fingerene' og en bøde.

Sådan skriver Christina N. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om den sag, som Højesteret lige nu sidder og tygger på - en sag om tre unge mænd, der i april 2021 sneg sig ind i Skrydstrups tidligere skolebygning via en ulåst dør.

I forening

For den tomme bygning blev nemlig brugt som mødested for en forening, der havde tre rammer mini-Coca Cola (25 cl) sodavand stående, og dem nappede de unge mænd.

Men selv om de stillede dem tilbage - sammen med nogle 1,5-liters flasker i stedet for dem, de havde drukket - fik de to ugers betinget fængsel i både byret og landsret. Bla. fordi anklageren mener, at tyveriet var planlagt og begået i forening.

Annonce:

Bizar sag: Sodavandstyv i Højesteret

Men Christina er langtfra den eneste, der synes, at fængsel er for meget, bl.a. fordi den slags står på ens straffeattest:

Syge mennesker

- Det er unge knægte. De bøffede i den og prøvede at gøre det godt igen. Det bør være ret tydeligt, at de handlede i kådhed. Og de har offentligt beklaget deres handling.

- Stik dem en bøde og en reprimande. Lad nåde gå for ret. Der er ingen grund til, at dette skal havne på deres straffeattest, skriver Jon L. og Louise G. synes, at retssystemet virker sygt:

- I fængsel for at hugge noget cola og sætte det tilbage igen?

- Kun syge mennesker kan mene det alvorligt.

- Send Emil ud i skuret og snit en træmand. Slap nu af, skriver Louise, men hvad mener du?