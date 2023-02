Connie's gas-mareridt: Ferien røg

Familien fik som mange andre gaskunder et chok, da gaspriserne eksploderede i efteråret. De brugte opsparingen, aflyste juleferien og installerede en varmepumpe. Men nu får de 39.000 kr. retur - og ærgrer sig

- Vi skal have 39.302,45 kr. tilbage!!!

- Vi fik et chok, da der tikkede en aconto ind på 26.000 kr. til betaling i oktober 2022. Og igen en aconto på 13.000 kr. i januar 2023.

- Vi har brugt vores opsparing – så der røg vores 14 dages ferie i december.

Hverdag var ikke så sjov

Sådan indleder Connie S. en mail til nationen! om de mange hundrede millioner kroner gasselskaber som Norlys, Andel og OK har opkrævet for meget. Og de problemer danskere, der pludselig skulle finde pengene, løb ind i.

Aconto-skandale: Gaskunde får 26.000 tilbage

Ville hellere have været på ferie

- Selvom vi havde pengene, blev der skruet ned for gasfyret og installeret en varmepumpe.

- Gulvvarme og radiatorer blev sat på minimum.

- Vi tog færre, kortere og koldere bade.

- Gasforbruget blev fulgt tæt, da vi ikke ville ha flere overraskelser.

Annonce:

- Vi har lært at spare – jo jo… men vi ville hellere ha' været på ferie og haft en sjovere hverdag, end at ha' leget 'bank' for Andel Energi, skriver Connie S., der har sendt den besked hun har modtaget fra Andel Energi med:

496 mio: Vandt i 'aconto-bingo'

Hvis du også har betalt meget for meget - og synes det er for meget - er du velkommen til at skrive til harder@eb.dk. Det har Jesper gjort:

- Så vil vi da også lige deltage i det skide gas sjov.

- Skal have næsten 41000 Dkk tilbage fra Andel.

- Magen til amatører skal man lede længe efter, skriver Jesper.