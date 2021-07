Corona-brøler i Fitness World: Beklager igen

Først mente Fitness World, at det var Peters problem, at de to gratis prøvemåneder han havde fået, blev ramt af nedlukning. Så skrev han til nationen!

- Sidder lige og læser om en pige, Anniezette, som har skrevet til nationen! omkring Fitness World og deres manglende lyst til at lade hende bruge sit gavekort på 500 kr.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på vores egen situation, hvor Fitness World har afvist, at vi kan få vores gratis 2 mdr.'s prøve-abonnement indløst.

- En afvisning, som de begrunder med, at de 2 mdr. ligger tilbage i dec.2020 og jan. 2021.

Vi trænede og troede det var prøveperioden

Sådan indleder Peter H. et brev til nationen! – et brev om at være kunde i et fitnesscenter og få tilbudt to gratis måneder i et andet, men delvist coronanedlukket fitnesscenter. Peter var nemlig medlem i et center, der hed Urban Gym, og da det lukkede i efteråret blev han sammen med de andre Urban-medlemmer tilbudt, at de kunne træne gratis i 2 mdr., inden de skulle betale kontingent.

Men man kunne ikke træne i december og januar, da Fitness World lukkede pga corona, og det har Peter forgæves forsøgt at forklare Fitness Worlds kundeservice. Nu håbet at han et brev til nationen! kan læse hans problem – brevet, som Fitness World kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Men de ville have penge

- Da samfundet åbnede helt op igen i slutningen af maj gik vi i Fitness World for at træne i vished om, at det var prøveperioden vi var i gang med.

- Men senere kom der en opkrævning på næsten 600 kr., hvilket min søn og jeg synes var mærkeligt.

- Jeg kontaktede FW og forklarede dem omkring forholdet med de 2 mdr's prøveperiode vi var blevet lovet, da vi skulle flytte center. De vendte tilbage, hvor de skrev, at prøveperioden lå tilbage i dec. og jan., men da deres centre var lukket, kunne de ikke tilbyde træning der?

Men jeg syntes det var naturligt

- Jeg er af den opfattelse, at når man ikke kunne få indfriet sine 2 mdr. tilbage i dec. og jan., så var det vel helt naturligt, at man får perioden, når man har mulighed for fysisk at komme i et åbent center.

- Det skrev jeg til dem, og jeg bad dem gentænke forholdet, men der var ikke noget, de kunne gøre.

- Jeg synes det er grotesk, at man tilbyder folk noget, en prøveperiode, for at lokke en ind i butikken, hvor man så løber fra sit ansvar, skriver Peter og Fitness World svarer at er der i forhold til den nævnte sag er tale om en fejl, som Fitness World selvfølgelig beklager:

- Fitness Worlds medarbejdere i medlemsservice er nu instrueret i, at gavekort, der er uddelt i forhold til to måneders gratis træning for tidligere medlemmer af Urban Gym forlænges med 3 måneder, så de to måneder gratis træning kan bruges til og med september 2021.

- Så Peter H. kan derfor naturligvis også gøre brug af sit gavekort´, skriver Fitness World, men hvad med dig?