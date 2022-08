Corona-comeback: Test hver dag

- Nu må det test-hysteri stoppe.

- Det må være nok med de tilbudte vacciner og almindelig omhu.

Bliver så træt

- Test bør kun udføres ved mistanke på grund af symptomer.

- Man kører os sundhedsansatte unødigt trætte - vi er trætte nok i forvejen på grund af mangel på kolleger.

Smitten begynder snart at stige

Sådan skriver Susanne E. i en af de næsten 600 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den opfordring Statens Seriminstitut nu kommer med til personalet i hjemmeplejen og på landets plejephjem om at blive kviktestet før hver vagt. Eller få en PCR-test hver 14. dag.

- Vi ved, at når efteråret kommer, og det bliver dårligere vejr, begynder smitten at stige.

- Problemet er, at når vi får risiko for smitte ind i gruppen af de allerældste og mest sårbare, så er det, at vi kan se øget dødelighed, siger Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum til DR - men Susanne er ikke den eneste, der synes en pind i halsen eller næsen for at gå på arbejde er hysterisk:

Giver god mening

- Vanvittigt ressourcespild!

- Vores surttjente skattekroner kunne være brugt meget bedre. Håber medarbejderne siger nej, skriver Michael R. i en kommentar, der har fået 47 likes. Dorte C har fået 18 likes - hun synes nemlig godt om, at der nu opfordres til test:

- Det giver god mening.

- Vi skal passe på vores ældre og svage medborgere, skriver Dorthe, men hvad siger du?