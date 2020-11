Corona-koks: Påvist, ikke påvist, ikke påvist

- Hej.

- Der var corona i min datters børnehave sidste uge, så hun datter skulle have lavet en test.

- Jeg fik så også taget en på samme tid, og vi fik svar dagen efter.

- Min datter var negativ og jeg var positiv.

Du har ikke corona - gå i isolation

Sådan indleder Kristian S, der står for hele tre af af cirka 5,9 millioner test, der i taget i Danmark, et brev til nationen!, om de resultater, han har fået. Og de beskeder han har fået fra corona-hotline og egen læge.

For efter den positive test, har han fået to negative tests – og besked om, at han ikke har corona OG at han skal holde sig i isolation i 7 dage.

Kollega med symptomer: Har ikke råd til sygedag

Det synes han er svært at forholde sig til, og nationen! har derfor sendt hans brev til Sundhedsstyrelsen, og bedt dem om at give det korrekte svar. Sundhedsstyrelsen har henvist til Statens Seruminstitut og Rigspolitiet – og Rigspolitiet har også henvist til Seruminstituttet, som dog ikke har reageret på nationens! henvendelse.

Kristians brev - som du meget gerne må kommenterer - fortsætter nemlig således:

Rigtig mærkeligt

- Jeg synes det var rigtig mærkeligt, at jeg var positiv, da jeg tager situationen meget alvorligt, og spritter af hver dag, bruger mundbind og passer rigtig meget på med afstand.

- Jeg ringer så til corona-hotline, og de siger, at jeg skulle gå i isolation de næste 7 dage, fordi jeg havde corona.

- De fortalte så også, at det vil være i kroppen i de næste 8 uger.

- Jeg spurgte om det var smart at tage en ny test, men det var ikke umiddelbart muligt, da man ikke vil teste os, der er positive, da testen er 99.7 rigtig.

- Jeg sov så lige på det og dagen efter ringede jeg til min egen læge, og sagde jeg ikke troede på den positiv test – jeg havde/har heller ingen symptomer.

- Jeg fik så lov til at bestille en ny test, og der skulle så gå 3 dage, og den var negativ.

Så sagde hotline der måtte være fejl

- Så ringede jeg til hotline igen, der sagde, at der måtte være en fejl i nummer 2 test og det var den første test der var gældende. Og at jeg skulle blive i isolation.

- Min egen læge siger så, at det er den negative test, der er mest sikker, og at det måtte være den første – positive test – der var fejl i.

- Nå, men jeg fik så lavet en nummer 3 test i tirsdags, og der er lige kommet svar i dag.

- Den er negativ.

- Nu synes jeg forvirringen er total, og jeg vil gerne bede Sundhedsstyrelsen svare på, hvad jeg skal gøre? Og om jeg har haft corona og er blevet rask, skriver Kristian, der også er kommet i tvivl om, hvor sikre de test, de laver, er.

Som skrevet har hverken Sundhedsstyrelsen eller Rigspolitiet - som står for coronahotline - ønsket at svare, og Seruminstituttet har for travlt.