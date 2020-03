Corona og de 66 procent smittede tissemænd

- Hej.

- Når man ser på kønsfordelingen blandt smittede, så er der jo flere mænd end kvinder.

- Jeg har læst, at mænd bevidst/ubevidst kan røre sig op til mere end 20 gange i ansigtet hver time - fx klø sig i skægget, øjnene eller næse.

- Og hvis den enkelte mand så har skadelige virus/bakterier på hænderne, så vil det kunne resultere i sygdom.

Hver sjette dropper håndvask efter afføring

Sådan indleder Steen H et brev til nationen! om at være mand og vide, hvordan andre mænd opfører sig, når de har forrettet deres nødtørft. I en engelsk undersøgelse fra 2018, foretaget af Yougov.co.uk svarede en ud seks mænd f.eks., at de ikke vaskede hænder efter at at de havde havde afføring - og næsten hver tredje smuttede direkte ud i virkeligheden efter at have tisset - uden at have vasket hændet.

66,4 procent er mænd

Steen har også set, at der en en overvægt af mænd blandt de bekræftede coronasmittede danskere (ifølge sundhedspolitisktidsskrift.dk taler vi i dag kl. 11.29 om, at mænd udgør 66,4 procent og kvinder 33,6 procent af de 960 smittede). Og derfor har han en bøn til sine medmænd, som Sundhedsstyrelsen kommenterer nedenfor:

Steens brev fortsætter nemlig således:

- En åbenlys årsag til dette kan være, at en del mænd - når de færdes i det offentlige rum - har en alt for dårlig håndhygiejne.

- De vasker f.eks. ikke hænder nok, bl.a. efter de har været på toilettet for at tisse.

Toiletbræt og dørhåndtag

- Og her har mændene jo både rørt ved dørhåndtag og døre evt. toiletbrættet, altså ting, som mange andre, også potentielt smittede har rørt ved/kan røre ved.

- En bedre håndhygiejne vil reducere smitte spredningen, slutter Steen H, og i det korte svar Sundhedsstyrelsen har sendt til nationen! giver de Steen ret.

- Håndhygiejne er klart meget vigtig ift. at bekæmpe corona.

- Jeg vil derudover henvise til vores hjemmeside, hvor der er flere råd til at forebygge smittespredning (https://www.sst.dk/), skriver en pressemedarbejder fra Sundhedsstyrelsen til nationen!, men hvad tænker du?