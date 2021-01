Corona-oprør: Sommerhusejere hiver regering i retten

1000 nordmænd, der ejer sommerhuse i Sverige, har hevet den norske regering og stat i retten. De mener, at 10-dages hjemme-karantæne efter et besøg med overnatning er alt for indgribende.

- De ønsker at kunne rejse til deres hytter og overnatte, fordi overnatning i sig selv ikke indebærer øger smitterisiko.

- Tværtimod kan det være egnet til å reducere smittetrykket i Norge, hvis de opholder sig i deres hytter i Sverige.

En overnatning - 10 dages karantæne

Sådan siger advokat Lars Marius Holm fra Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig til NRK.no, om de cirka 1000 nordmænd han repræsenterer i en sag mod den norske stat om corona-regler.

Der er mere end 10.000 norskejede hytter i Sverige, og de cirka 1000 ejere er gået sammen i et gruppesøsgmål. De vil nemlig have retten i Oslo til at vurdere, om karantæne-reglen - der betyder at man skal i 10 dages karantæne i hjemmet, hvis man overnattet i sit sommerhus i Sverige - er for indgribende.

Folk kan tænke det ikke er farligt

Norske myndigheder har udstedt bøder til folk, der har brudt reglen, som pt ikke er så aktuel da både Norge og Sverige har lukket grænserne for alt andet end sundhedspersonale og forældre, der skal besøge børn. Alligevel vil hytteejerne gerne gennemføre sagen, som gik i gang i går.

Hytteejernes advokat mener nemlig, at sagen er principiel, da karantæne-reglen er så streng, at det svækker opbakningen til andre af regeringens corona-regler. Statens advokat, Ida Thue, fremførte i går i retten, at den er nødvendig, og at regeringen - hvis man laver en undtagelse her - frygter en dominoeffekt:

Og det kan sende et signal

- Folk kan så tænke, at det ikke er farligt at overholde rådene.

- Hvorfor er det så farligt, hvis man har så mange undtagelser.

- Undtagelse her kan sende signal om at karantænepligt ikke er så vigtig, og svække efterlevelsen af regler, sagde Ida Thur i retten i går ifølge NRK.no.

Sagen fortsætter i dag, men hvad tænker du?