Corona-skræmte buschauffører i 'bagdørs-aktion'

Flere nervøse buschauffører har kontaktet nationen! de seneste dage, og nu har Movia lyttet og besluttet at bede kunderne om ikke at bruge fordøren, når de skal ind i bussen.

- Vi, dvs. os chauffører i øst Danmark, er i dag begyndt på, at lukke passagerer ind af bagdørerne i busserne for at undgå nærkontakt med dem.

- Primært for at beskytte os mod corona virussen

Vi skal tage imod kontanter

Sådan skrev en sjællandsk buschauffør i går til nationen! for at få noget fokus på den situation han og kollegerne - som møder en del mennesker i løbet af dagen - er i. hans brev - som Movia/DOT kommenterer nedenfor - fortsætter således:



- Movia vil ikke stoppe salg af kontant-billetter og omstille check-in standerne i busserne, så man kan checke ind og ud ved bagdørerne.

Vi føler os glemt

- Derfor indfører vi selv disse foranstaltninger, da vi føler os glemt i alle de sikkerheds foranstaltninger, der er indført omkring offentlig transport, skriver chaufføren, der ønsker at være anonym, og i det svar Movia har sendt, kan man læse, at de er opmærksomme på de ansattes bekymring:

Brug rejsekort eller app hvis muligt

- Vi er i en særlig situation i øjeblikket, som skaber bekymring hos alle.

- Chaufførerne yder en formidabel indsats under svære vilkår for at holde den kollektive transport kørende. Vi fylder kun busserne halvt op for at sikre, at der er plads til at holde afstand, så smitte med coronavirus begrænses.

- For at passe på både kunder og chauffører, har vi også besluttet at bede kunderne om ikke at bruge fordøren, når de skal ind i bussen. Vi beder også kunderne om at bruge rejsekort og app, hvis det muligt.

Ingen rejser hvis man er syg eller formodet smittet

- Vi er løbende i dialog med myndighederne for at være sikre på, at vi tager de rigtige forholdsregler for medarbejdernes sundhedsmæssige sikkerhed, skiver Movia, og oplyser, at de har iværksat en række tiltag for at oplyse om myndighedernes opfordringer til de rejsende:

- Vi anbefaler kunderne, at de viser hensyn til hinanden, holder afstand, rejser uden for myldretid, hvis det er muligt og ikke rejser med bus, tog eller metro, hvis man er syg eller formodet smittet.



Indsatsen omfatter:

Spots på skærme i busser og lokaltog på dansk og engelsk

Spot på DOTs website

Spot på DOT Facebook

Speak på DOTs kundecentertelefon på dansk og engelsk

Højtalerudkald på lokalbanernes stationer på dansk og engelsk

Plakat til opsætning i Movias busser

Movia personale ved stoppesteder, som kan vejlede kunder

Plakat på busserne med budskabet om at passe på hinanden og bruge midterdøren og gerne benytte rejsekort eller app .

Vil ikke svare på spørgsmål om busbøder

I går meddelte Metro Service, at de - på baggrund af bekymrede billetkontrollører - droppede billetkontrol indtil videre, men om det samme sker i Movias busser, vil Movia ikke svare på:

- Vi har desværre ikke mulighed for at offentliggøre, hvordan vi anvender vores medarbejderressourcer i en krisesituation som denne, siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia.

Se også: Metroen dropper billetkontrol: Kontrollører var skræmt fra vid og sans