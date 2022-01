Corona-syg 70-årig hitter: Se hans tegning

Han var bange for vaccinen, men blev dødssyg lige før jul. Han mener selv, at han blev reddet af en engel. Og nu hitter han på Facebok.

- Jeg blev indlagt d. 22 december med ambulance.

- Min kone havde sagt længe jeg skulle til læge.

- Jeg har aldrig før været så syg i hele mit liv.

- Tag vaccinen.

En engel trak mig tilbage til livet

Sådan skriver 70-årige John, der har fået hjælp til at sende en mail af datteren, til nationen! om det corona-forløb han er i lige nu på Herning Sygehus - og den fantastiske respons, der har været på et indslag med ham på TV Midtvest. Det er foreløbig set af 686,000 og i nationen!-telefonen fortæller han stakåndet, at han gerne vil have at flere ser indslaget.

John har også lavet en tegning til nationen!-læserne - hans mail fortsætter nemlig således:

- Jeg var på kanten af livet, da en engel trak mig tilbage til livet

- Jeg har ligget på intensiv af 2 omgange. Jeg undgik respirator med nød og næppe.

- Jeg vil sige til danskerne at jeg ønsker ikke for nogen at de bliver så syge som mig og kommer så langt ud som mig.

De skal have det dobbelte i løn

- Jeg takker alle de sygeplejersker på afdelingen. De render stærkt og gør et stort stykke arbejde, hvor de skal klare alt for mig med masker og overtrækstøj.

- De skal have det dobbelte i løn og der skal mere personale til.

- Jeg ligger stadig i Herning på 4 uge. Jeg er ved at få sygehuskuller, men maden er god, skriver John, der fortryder, at han ikke fik vaccinen i tide.