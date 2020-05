Coronagebyr på 2400 kr: Mette raser over Nordea

Staten vil gerne hjælpe de danske virksomheder, der har mistet penge pga. coronanedlukning, men hvorfor skal Nordea have 2400 kr i 'gebyr' for at jeg kan få støtten, spørger massør-Mette

- Jeg er massør, har en personligt ejet virksomhed, jeg har søgt om kompensation pga jeg blev lukket ned, som så mange andre.

- Jeg kan få ca 42.000 i kompensation, jeg har kun søgt den med nedlukning af virksomhed

- Men jeg har ikke en erhvervskonto, og der er heller ikke nogen lov om at vi små virksomheder skal have det.

For at få støtte skal jeg oprette en konto for 2400 kr.

Sådan indleder Mette R. et brev til nationen! om ret og rimelighed og om, hvordan det er at være en lille erhvervsdrivende og føle, at banken bestemmer alt for meget.

Mette synes ikke, det kan være rigtigt, at Nordea kræver, at hun opretter en ny konto, for at hun kan modtage coronastøtte. Og nationen! har bedt banken svare på, hvorfor de stiller det krav - og hvorfor de ikke kan gøre en undtagelse i de her 'coronatider'. Bankens svar kan du læse nedenfor - Mettes brev fortsætter nemlig således:

- Men for at jeg kan få min kompensation kræver banken (Nordea) at jeg skal oprette en erhvervskonto, da det er bankens politik.

- Jeg skal så for at få min 'løn' oprette en konto til 2400 kr for at få den og det koster 100 kr om måneden.

Autosvar fra erhvervsministeren

- Jeg har skrevet til de forskellige ministre og fået svar fra statsministeren at jeg skal kontakte erhvervsministeren, det har jeg efterfølgende gjort, men kun fået autosvar.

- Kunne godt bruge noget hjælp i de her tider, hvor vi alle lider økonomisk, men bankerne rager til sig, slutter Mette, og i det svar Nordea har send til nationen! kan man faktisk godt ane en lille åbning - på den korte bane:

Nordea: Det kan virke firkantet

- Vi er oprigtigt ærgerlige over enhver kunde, som har en dårlig oplevelse.

- Vi kan dog ikke kommentere på den enkelte sag af hensyn til vores tavshedspligt.

- Vi er med på, at det kan virke firkantet at man skal oprettes som erhvervskunde, når man har en énmandsvirksomhed.

- Men det er vigtigt for os kunne adskille privat- og erhvervskunder for at kunne yde den bedste service til henholdsvis privat- og erhvervskunder.

Giver god mening at få erhvervstøtte på en erhvervskonto

- Når man eksempelvis søger om at modtage hjælpepakker målrettet erhvervslivet, vil det give god mening at man optræder som erhvervskunde.

- Men vi har også i Nordea en samfundsmæssig forpligtelse til at sikre, at dine og mine penge når ud til de rette modtagere i form af statens hjælpepakker til erhvervslivet, og den opgave kan vi bedst løfte, hvis vi kender vores kunder bedst muligt og kan hjælpe dem med de behov man har som henholdsvis privat- og erhvervskunde.

Sikker på at vi finder en god løsning

- Under coronakrisen hjælper vi langt de fleste, 95 pct, af vores kunder som henvender sig, og på den korte bane, er jeg sikker på, at der også bliver fundet en god løsning her, så kunden kommer godt med over på den anden side, skriver bankdirektør Mads Skovlund Pedersen, ansvarlig for Nordea Danmarks privatkunder til nationen!, men hvad tænker du?