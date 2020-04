Coronakrise: Kontorfolk søger markarbejde

- Der er jo rigtig mange, der er blevet arbejdsløse nu.

- Og de fleste af dem kan sikkert godt finde ud af at plukke jordbær.

- Og man behøver ingen uddannelse.

De dukkede op herude

Sådan skriver Christer K i en de 278 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om de tusindvis af ledige stillinger, der er i landbruget lige nu. Og om de 150 ansøgere, der reagerede på jordbær- og hvidkålsdyrker Anders Norléns jobopslag på Facebook:

- Selv kontorfolk, som stort set aldrig havde sat deres fødder på et landbrug.

- De dukkede ovenikøbet op herude og bad om job.

- Man vil ikke gå hjemme og være arbejdsløs.

Hvis man vil arbejde løser tingene sig

- Og er man interesseret og vil arbejde, så løser alting sig, siger Anders Norlén til avisen, der også kan fortælle, at de tusindvis af østeuropæiske sæsonarbejdere, der plejer at arbejde i svensk landbrug, har store problemer med at komme ud af deres lande.



Den massive mangel på arbejdskraft har fået vækst-uddannelsesinstitutionen Hvilan til at oprette et 40-timers kursus, som kan tages via computer. Hvilan mener, at der mangler 5000 medarbejdere:

- Modulerne er baseret på arbetsgivernes behov og de vækstzoner som dyrkningen bygger på.

- Uddannelsen bygger på korte film med forskellige praktiske instruktioner.

Man lærer om såning og pakning

- Gennem uddannelsen lærer den studerende om branchen, og hvordan forskellige afgrøder skal sås, håndteres, plejes og pakkes, skriver Hvilan på deres hjemmeside, og Sandra Lennartsson, projektleder i Hvilan, fortæller, at folk er meget interesserede:

- Man vil ud og arbejde og hjælpe til.

- Jeg er faktisk lidt glad for interessen, der er mange, der er arbejdsløse lige nu, fortæller Sandra Lennartsson til Aftonbladet.

I sidste uge kunne du her på nationen! læse om en ny coronauddannelse på fem dage, der bl.a. er henvendt til folk, der er arbejdsløse eller overvejer at skifte branche og begynde en karriere i pleje og omsorgssektoren, men hvad tænker du?