Coronasyg sosu: Sku' ha' haft Astra-stik nr. to i morgen

- Hvad er det her for noget?

- Er det derfor, vi har set og hørt om, at personalet rundt omkring bliver syge på stribe?

- Og er det derfor, jeg selv har fået corona efter første stik?

Tænker hold da op

Sådan spørger en sosu-medarbejder i en større dansk provinskommune nu sig selv, efter at han i dag har hørt, at vaccinerne fra Astra Zeneca bliver sat i bero. medarbejderen ønsker at være anonym af hensyn til forholdet til kolleger og chefer, men nationen! kender hans navn.

Vaccine fra AstraZeneca sat i bero

Sosuen fik selv sit første vaccine-stik 12. februar og blev derefter smittet med corona. I morgen skulle han så efter planen have modtaget sit stik nr. to - men det er nu ligesom alle andre Astra-vaccinestik udsat på ubestemt tid.

Blev sgu da chokeret

Sosuens sidste stik var i øvrigt i forvejen på vej til at blive udsat pga. af hans corona-smitte. Der skal nemlig gå én måned, efter at man har været symptomfri, før man må modtage vaccine. Men med dagens melding er han blevet mere utryg, og spørgsmålene hober sig op i hjemmet:

Mange er syge for tiden

- Jeg er sgu da chokeret og tænker 'hold da op'. Er der styr på det?

- Jeg har også mange kolleger, der har oplevet bivirkninger, efter at de har fået vaccine.

- Mange er blevet sygemeldt, og der har været kaldt afløsere og vikarer ind i stor stil, fortæller sosuen til naitonen!.

AstraZeneca er primært gået til folk i sundhedssektoren

Der er mere end 225.000 doser af Astra Zeneca-vaccinen i omløb i det danske vaccinationssystem pr. 11. marts. Det viser en sammentælling af de leverede doser fra Sundhedsstyrelsens opdaterede vaccinationskalender.

Af disse er det senest opdaterede tal for (2. marts), hvor mange danskere der rent faktisk er blevet stukket med Astra Zeneca-vaccinen 87.649 ifølge Lægemiddelstyrelsen.

Det er primært personer i sundhedssektoren herhjemme, der er blevet vaccineret med Astra Zeneca-doser, men hvad tænker du?