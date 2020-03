Coronavirus gør mange gode ting

- Coronavirussen gør mange gode ting!

- Folk aflyser flyvninger, og produktionen i Kina falder.

- Det betyder, at luftforureningen er faldet.

Kunderne svigter Norwegian på grund af coronavirus

Millioner dør af forurening

Sådan skriver Albert B. i en Facebook-kommentar til billeder fra Nasa, der viser, at luftforureningen i Kina er faldet dramatisk, siden coronavirussen brød ud:



Og Albert er ikke den eneste, der har fundet lyspunkter i den effekt, de begrænsninger, advarsler og forholdsregler, myndigheder og borgere i coronaramte områder lever med lige nu.

Pervers corona-effekt

- Når man tænker på, hvor skadelig luftforurening er for os mennesker (4,6 millioner dør hvert år ifølge WHO), kan jeg ikke lade være med at tænke, at corona måske har den 'perverse' effekt, at den redder flere kinesere fra at dø, end den slår ihjel, skriver Gergory C i en kommentar på Nasas FB-side, og Claire L. finder sin coronaglæde i, at Kinas politikere ifølge CNN har vedtaget et forbud mod at spise vilde dyr:

- En god nyhed er der kommet ud af corona-panikken.

- Og så er der også blevet mindre forurening og smog, skriver Claire, og Bamrun T. synes også, det er en god nyhed:



- Måske der er en mening med alting, skriver danske Jan C. i en kommentar på Jyllands-Postens Facebook, men hvad siger du? Og har du oplevet noget positivt ved corona?