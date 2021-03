Coronavits: Den ene mus sagde til den anden ...

Måske har vi ikke lyst til at indrømme, at vi er bange, og så er det lettere at lave sjov med det, lyder det fra en humorekspert om vittigheder i en coronatid. Læs to her - og kom med din sjoveste

- Den ene mus sagde til den anden: Har du fået vaccinen?



- Den anden mus svarede: Nej, er du sindssyg?

- De er jo ikke færdig med at teste den på mennesker endnu.

Lettelse gennem humor

Sådan skriver Malte B. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om regeringens beslutning om at sætte AstraZeneca-vaccinerne i bero i to uger.

En kommentar der foreløbig har fået 20 grine-smileys og 40 likes, og derfor er et tydeligt bevis på, at der - stadig - er behov for et grin, mens coronakrisen er her.

Kun otte dage efter den store nedlukning sidste år samlede TV 2 er udpluk af coronavittigheder sammen, og talte med Mette Møller, ph.d. i humor og retorik, om behovet for humor, når vi står over for en kritisk situation:

– Det centrale er, at vi får lettelse gennem humor.

- Måske har vi ikke lyst til at indrømme, at vi er bange, og så er det lettere at lave sjov med det. Så er det ikke helt så farligt længere, sagde hun til TV 2, og én af de vitser TV 2 fremhævede lød - husk der netop var blevet hamstret varer i danske butikker - lød:

Må jeg fortsætte med at sætte varer op?

'Jeg var i Føtex her i dag, hvor jeg ser en ung fyr, der står med 8, OTTE! pakker toiletpapir!

Jeg er ikke typen, der holder min mund, så jeg gav ham en skideballe, for at være en egoistisk hystade, der gjorde alting værre.

Det eneste han havde at sige til sit forsvar, var, om han kunne hjælpe mig med noget, eller om han kunne fortsætte med at sætte varer på plads.'

Nu er det din tur - du har haft ét år - så kom med din bedste og/eller sløjeste coronavits i kommentarfeltet.