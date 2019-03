CPR-fejl gjorde Olivia til flygtning: Nu smiler hun

- Hej.



- Som aftalt får du lige et billede af vores prinsesse, og bevis for at det er gået i orden :)



- Det er forresten det første smil, fanget på kamera.

I dag fik så attesten - og en undskyldning

Sådan indleder forældreparret Michelle og Brian en mail til nationen! om afslutningen på det mareridt, der begyndte da deres nyfødte Olivia blev registreret forkert - og fik et personnummer som flygtning.

For som du måske læse forleden, så var der ingen på hverken Kolding sygehus eller hos myndighederne, der kunne hjælpe dem - og efterhånden som dagene gik, og de ikke kunne komme til f.ex. lægen, med Oliva blev de nervøse og skrev til nationen! Det satte skub i systemet, og i dag har Olivia så modtaget bevis på, at hun - præcis som sine forældre - er dansker:

- I dag modtog vi en personattest på Olivia, hvor det fremgår at vi har fået det danske cpr på hende.

Vi er virkelig glade - og kan komme til lægen nu

- Med personattesten var der en personlig undskyldning fra kirkerne.

- Vi har fået bestilt tid til 5 ugersundersøgelse på hende, det kunne vi ikke før pga fejlen .

- Vi er virkelig glade for at du kunne hjælpe os, da ingen andre vidste hvad der skulle gøres, eller tales med.



Det må ikke være så svært at rette fejl

- Vi ved at alle kan begå fejl, det er kun menneskeligt. Men det må simpelthen ikke være så svært at få udbedret sådan en fejl.

- Det der havde faget os 12 dage tog jer 3 timer :)



- Nu vil vi nyde vores datter, med ro i maverne og nyde, at der er styr på dét :), skriver Brian, Michelle & Olivia med venlig hilsen.