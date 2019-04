Cykel-Jesper til jyske buspassagerer: I er irriterende

- Kære Ekstra Bladet

- I årevis har teknik,- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune undladt, at løse trafikproblemerne med buspassagerer og cyklister, der opstår på cykelstien ved langtursbusserne.

- Igen og igen, med irritation, ulykker og farefulde situationer som resultat.

Lav en dobbeltrettet cykelsti i den anden side

Sådan indleder Jesper B fra København et brev om de sammenstød, der kan opstå når de mange passagerer, på de langturs-busser, der bla kører mellem Jylland og Sjælland, stiger af og på i Ingerslevgade ved Københavns Hovedbanegård.

- En rationel løsning er, at cykelstien på den anden side af gaden omdannes for cyklister i begge retninger.

- Så kan alle komme sikkert frem, og det vil det glæde umådeligt mange, skriver Jesper, der håber, at hans billeder og lille opråb kan være med til at få politikerne på rådhuset til at lytte og handle.

nationen! har på baggrund af Jespers brev kontaktet busselskabet Flixbus, der er af de større selskaber, der benytter Ingerslevgade, og her kan man sagtens genkende Jespers beskrivelse og frustration:

Flixbus har tre fuldtidsansatte i Ingerslevgade

- Vi har taget visse initiativer i forhold til den nuværende situation.

- Vi har tre fuldtidsansatte på Ingerslevsgade, som hjælper passagererne med at komme ombord på den rigtige bus, ligesom både buschauffører og personale på gaden oplyser om, at man skal være opmærksom på cykler, lyder det fra Flixbus' pressemedarbejder, der også kan oplyse, at FlixBus HAR indgivet ønsker til Københavns Kommune om faciliteter på en kommende busterminal og står til rådighed for myndighederne ift. rådgivning og sparring.