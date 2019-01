Cyklist kørte i forkert side og ramte knallert: Knallertfører skal betale 135.000

- Cyklist kører modsat færdselsretningen frontalt ind i knallert, der viser sig at være uforsikret. Knallertføreren er påvirket.

- Knallerten hæfter for cyklistens personskade, og skadeudgifter udgør 134.688,50 kr.

- Sagen trak ud og blev afgjort med dom i, hvor skadevolder blev dømt til at betale 135.688,05 kr. samt sagens omkostninger med 5.690 kr.

- Sagen er nu i Fogedretten.

Frist til torsdag

Sådan lyder et kort resumé af en sag om manglende ansvarsforsikring, som nationen! har bedt DFIM, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, om at skrive.

DFIM sendte nemlig i december brev til de cirka 50.000 danskere, der står registreret som ejere eller brugere af et køretøj, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring, og oplyste om den nye lov, der betyder, at de risikerer dagbøder på 250 kr, hvis de ikke får forsikret eller afmeldt køretøjet.

Uforsikret bilist åbner bildør og rammer cyklist: Pris 87.110 kr

Fristen er på torsdag og lige under 12.000 af køretøjerne er personbiler eller varevogne. 3000 er MC'ere, 2300 er traktorer og den helt store gruppe på cirka 26.000 er knallerter, og i et andet eksempel på, hvor dyrt det kan være at køre uden forsikring, skriver DFIM:

- Uforsikret bilist åbner bildør og rammer cyklist, der vælter og brækker albuen.

- Dette medfører en sygemelding og varige men hos cyklisten. Udgifterne udgør 87.110,00 kr. Skyldner afdrager nu med 500 kr. pr. måned.