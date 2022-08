Cyklister i sammenstød

- Mellem 1- 6 cyklister er blevet dræbt og mellem 94-164 cyklister er kommet alvorligt til skade hvert år de seneste 10 år i Københavns politikreds.

Hver femte er cyklist vs cyklist

- I tre ud af fire af af de alvorlige ulykker i Københavns politikreds er personbiler eller andre motoriserede køretøjer som fx lastbiler eller motorcykler involveret.

- Men. - Næsten hver femte af de alvorlige ulykker skyldes sammenstød mellem to eller flere cyklister.

Bedre adfærd blandt cyklister?

Det oplyser Københavns Politi til nationen! om situationen på de københavnske cykelstier - og om baggrunden for et borgermøde, der foregår i morgen på Station Bellahøj, Borups Allé 266, København NV. På mødet deltager betjente fra politiet og repræsentanter fra Rådet for Sikker Trafik. Cyklistforbundet er også til stede, men politiet vil meget gerne have gode ideer fra borgerne:

- Hvordan gør vi det sammen mere sikkert at cykle i byen.

- Og hvad skal der til for, at vi får skabt en bedre adfærd blandt cyklister, spørger politiet, der gerne vil have borgere til at komme med bud på løsninger - og tilmelde sig mødet på

www.mitkbhpoliti.dk.