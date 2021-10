Dåb af otteårig gik helt galt

- Min datter er blevet døbt i Kristkirken d.3.9.2021 til en drop-in dåb. Hun er samtidig automatisk blevet medlem af folkekirken.

- Da moderen og jeg har fælles forældremyndighed, kræver det en samtykkeerklæring, hvilken moderen har forfalsket med min underskrift.

Synes den burde være ugyldig

- Men folkekirken anser indmeldelsen i folkekirken som værende gyldig og fastholder at begge forældres underskrift kræves ved udmeldelse – også selvom indmeldelsen rent juridisk burde være ugyldig og medlemskabet annulleret til at starte med.

Ingen vil hjælpe

Sådan indleder Rolf L et brev til nationen! om en mystisk sag om religion, samtykke og underskrifter. Han synes nemlig ikke, at forældre skal bestemme, hvilken religion deres børn skal være med i. Og han forstår slet ikke, at Kristkirken, hvor dåben er forgået, kirkeministeriet, kirkeministeren, domprovsten, biskoppen, politiet, samt kordegnen og den kirkebogsførende sognepræst fra hans datters bopælssogn (som står for udmeldelse af folkekirken) ikke kan forstå, at det der er foregået er forkert. Dem har han nemlig været io kontakt med forgæves.

Det 8. bud: Man må ikke lyve

Hans brev – som nationen! har bedt præsten, der døbte datteren om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg er ikke selv religiøs og ej heller medlem af folkekirken.

- Min datters mor blev i øvrigt selv døbt samme dag som min datter, og har derfor heller ikke selv tidligere været religiøs.

- Jeg ønsker ikke min datter døbt ene og alene af den grund, at jeg ikke bryder mig om at trække religion ned over hovedet på børn, skriver Rolf, der har sendt den SMS-samtale, han havde eller rettere sagt IKKE havde med moderen på dåbsdagen med.

Domprovst: Stærkt kritisabelt af moderen

nationen! har bedt Kristkirken svare på, om de kan trække dåben tilbage, og hvad de mener om forældre, der forfalsker underskrifter, så deres børn kan blive døbt. Og hvordan de selv fortolker, der ottende bud, det der handler om falsk vidnesbyrd?

Men det vil Kristkirken ikke svare på, i stedet henviser de til domprovst Anders Gadegaard, der har sendt dette svar:

- Er en dåb først udført, kan den ikke gøres ugjort. Er man døbt, er man døbt, sådan er det.

- Det er stærkt kritisabelt, at moderen har vildledt præsten og kordegnen ved Kristkirken ved hjælp af en forfalsket underskrift.

- Men de udførte dåben i god tro.

Og det kan slet ikke forsvares

- Selvfølgelig må man ikke aflægge falsk vidnesbyrd, så det kan slet ikke forsvares, at moderen både handlede uden faderens samtykke og forfalskede hans underskrift.

- Når alt det er sagt, er skaden jo altså heller ikke større: barnet kan så let som ingenting blive udmeldt af folkekirken – og en dåb er der vist aldrig nogen, der har taget skade af, skriver Anders Gadegaard, domprovst, til nationen!, og tilføjer i en opfølgende mail at datteren hurtigt og lokalt vil blive udmeldt af kirken.