- Tillykke til Mette.

- Du gjorde det, Helle Thorning ikke kunne. Respekt… eller…. ej….

Ligesom en rejesalat uden rejer

- Der er flere rejer i en rejesalat end ægte socialdemokrater i Socialdemokratiet.

- Tror lige jeg går ud og kaster op …. igen.

- Den bedste måde at kuppe et land på er, at lades som om man er socialdemokrat, men fra spæd lært op som borgerlig.

Fra socialist til liberal

Sådan skriver Karina S. i en af de hundredevis af kritiske kommentarer, Danmarks nye SVM-regering har fået på Ekstra Bladets Facebook-profil i løbet af dagen. Og i de afstemninger, læserne har deltaget i, er der også en klar besked.

Kun seks procent af 6000 læsere mener, at den nye regering er rød. 14 procent mener, der er sort, mens de fleste mener, vi har fået en lilla (23 procent) eller blå (34 procent) regering.

- Man (Mette Frederiksen, red.) må godt nok være bange for en advokatundersøgelse, når man som kæmpe socialist pludselig er blevet så liberal.

'Dårlig fornemmelse' vinder

- Man kan godt tænke, hvad mon den undersøgelse ville vise, skriver Flemming L i en anden kommentar, og ser man på de næsten 35.000 læsere, der har kigget på og lyttet til de tre partiledere fra Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, der nu indgår i et 'arbejdsfællesskab' om at regere Danmark, så har den største gruppe på 43 procent en dårlig fornemmelse, men hvad mener du?