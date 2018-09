Dårlig stemning: Erdogan åbner Tysklands største moské på lørdag

- De føler sig ikke som gæster, men som erobrere.

Sådan skriver Klaus P. i en af de kommentarer, der er skrevet på den tyske avis Bilds Køln-redaktions Facebook-profil op til den tyrkiske præsidents besøg i Tyskland.

De lever ikke op til deres ansvar

Erdogan - som indleder sit tre-dages besøg i dag i hovedstaden Berlin med fine middage og samtaler med Angela Merkel, men lørdag bevæger han sig så til Køln, hvor han skal deltage i den officielle åbning af Tysklands største moské. Og byens borgmester Henriette Reker meddelte i går, at hun ikke deltager i åbningen:

.- I de sidste par uger har jeg gentagne gange signaleret til Ditib, at jeg er parat til en dialog om åbningen, og jeg har tålmodigt ventet på et passende svar.

- Men jeg er nødt til at indse, at Ditib (organisationen, der står bag byggeriet) for øjeblikket ikke lever op til sit ansvar.

- Og jeg er skuffet over den måde, de vil åbne moskeen, lyder det ifølge Bild fra borgmesteren, og på avisens Facebook er der flere, der klager over moske-åbningen:

En stærk arm mod demokratiet

- Signalet er krystalklart: Ditib vil IKKE have integration!

- Dette er diktator Erdogans stærke arm mod vores demokrati! men hvorfor tilbyder vi ham en sådan platform?

- Det er uforståeligt, hvor underdanige vi er, skriver Alfred R i sin kommentar,.

